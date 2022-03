Le Guilty Gear -Strive- ARCREVO EMEA Finals arrivano questo weekend

L'ARCREVO EMEA Tournament– organizzato da Arc System Works Co., Ltd. e BANDAI NAMCO Europe S.A.S., sta per giungere alla sua conclusione con leARCREVO EMEA Finals che si terranno sabato 4 marzo 2022.

L’evento riunirà i vincitori dei 5 round di qualificazione che si sono tenuti in EMEA e 3 giocatori che arrivano dalla classifica della DAREDEVIL Leaderboard.

I giocatori che parteciperanno alle ARCREVO EMEA finals sono:

NASR | Latif

Shady

Oplon | Skyll

Slash

Truedevin

GIA | Uriel_Legion

WhiteBl4ck

Zando

Le finali saranno commentate da Logan Sama e trasmesse dal vivo dalcanale Twitch di BANDAI NAMCO Europe

Guilty Gear -Strive- è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.

