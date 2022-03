POCO M4 Pro 4G Smartphone : Sconto Android entry-level di fascia media

Recensione Poco M4 Pro

Lo Poco M4 Pro prova a sedurre con un design che non sembra proprio appartenere ad uno smartphone entry level, pur offrendo una scheda tecnica modesta ed un prezzo contenuto.

Quando è il momento di cambiare smartphone, tutti conosciamo quel momento fugace in cui decidiamo il prezzo massimo che siamo disposti a pagare. Alcuni ci si attengono, altri no, ma una cosa è certa: ci sono smartphone che ci fanno dire "che senso ha spendere di più se questo dispositivo mi offre già tutto quello che mi aspetto?" Questo è esattamente ciò a cui mira con la sua gamma Poco e il nuovo Poco M4 Pro non fa eccezione.

Design

Per quanto riguarda l'unboxing, nessuna grande novità. Resta sul solito contenuto delle sue scatole. Si ha accesso a un kit molto completo, che include lo smartphone ovviamente, ma anche un cavo bianco da USB A a USB C, oltre a un adattatore AC in grado di erogare 33W per la ricarica rapida.

C'è anche la documentazione, un espulsore per schede nano-SIM e Micro-SD, una cover in plastica morbida trasparente.

Per quanto riguarda il design, ci sono smartphone di cui si vede subito che hanno un prezzo contenuto, il Poco M4 Pro riesce ad ingannare a prima vista questa sensazione. Ciò è in gran parte dovuto al livello estetico del suo dorso a cui possiamo aggiungere i 2 colori non sgradevoli o troppo appariscenti.

Il lato posteriore è formato da un foto blocco che fa sembrare il telefono un po' più dotato di quello che è richiamando il design di alcuni smartphone di fascia alta del brand come il Mi 11 Ultra.

Il Poco M4 Pro è alto 163,56 mm, largo 75,78 mm e spesso 8,75 mm. Il tutto con un peso appena al di sotto dei 200 grammi. Il dispositivo pesa esattamente 195 grammi. Il frontale non si distingue particolarmente dalle altre proposte in commercio.

Lo smartphone è dotato di un ampio schermo LCD da 6,6 pollici "forato" nella parte superiore per ospitare la fotocamera selfie . Come è consuetudine sugli smartphone Android entry-level e di fascia media, la cornice del display è composta da tre bordi relativamente sottili e un mento un po' più spesso. Una formula a cui siamo abituati e che rimane molto funzionale.



Un rapido tour dei bordi del dispositivo permette di scoprire tutti i pulsanti e le connessioni disponibili sul Poco M4 Pro. Sulla destra troviamo i soliti pulsanti di gestione del volume, oltre ai pulsanti di accensione e standby. Quest'ultimo offre anche i mezzi per sbloccare il dispositivo tramite l'impronta digitale del proprietario.

Sulla sinistra, troviamo il card drawer in formato combo: permette di integrare due schede Nano-SIM, oppure una scheda Nano-SIM e una scheda Micro-SD. Il ranch superiore lascia il posto a un altoparlante, un trasmettitore a infrarossi e un microfono che consentono la riduzione del rumore durante le chiamate. Per quanto riguarda il bordo inferiore, offre un microfono, una porta di ricarica e sincronizzazione USB-C, uno speaker e infine una presa TRRS JACK da 3,5 mm.

Il Poco m4 Pro è disponibile in tre colori: nero, giallo e il blu ghiacciaio.



Schermo

Il Poco M4 Pro offre un ampio pannello LCD con tecnologia DotDisplay da 6,6 pollici, una definizione Full HD+ di 2400 x 1080 pixel e una densità di 399 pixel per pollice. Sul lato refresh, il pannello ha una frequenza di 90 Hz sul display e un campionamento del tocco di 240 Hz.



La navigazione è fluida e veloce nella maggior parte dei casi, offre un'esperienza visiva molto piacevole con dettagli precisi gazie a FHD+. I colori sono accesi e luccicanti e il rapporto di contrasto è abbastanza convincente. Tuttavia, i bianchi sulla calibrazione di fabbrica hanno una fastidiosa tendenza a tendere verso il blu.



Andando nelle impostazioni della fotocamera si può corregge facilmente il problema e riequilibrare i bianchi. Oltre a ciò, il pannello offre un'ampia copertura della gamma DCI-P3 con una copertura del 99%.

Hardware e prestazioni





Il Poco M4 Pro ha un SOC Dimensity 810 inciso in 6 nm, combinando una parte CPU octa-core in grado di raggiungere una frequenza di 2,4 GHz e una GPU ARM Mali-G57. Il tutto è coadiuvato da 6 o 8 GB di RAM in LPDDR4. Per quanto riguarda lo storage, sia nella versione da 128 GB che da 256 GB, c'è la memoria UFS2.2.

In uso, il Poco M4 Pro se la cava abbastanza bene, anche se si notano qua e là dei rallentamenti all'apertura delle applicazioni o all'avvio del pannello di gestione delle applicazioni aperte in background. Per un uso standard (senza giochi 3D troppo "pesanti"), il telefono riesce a soddisfare le aspettative. Per fare un confronto, il Poco M4 Pro ha punteggi leggermente superiori a quelli di un Samsung Galaxy A22.



Quindi non bisogna aspettarsi di giocare a Genshin Impact alla massima qualità, ma è possibile comunque godere il titolo con una qualità grafica minore in modo fluido, cosa abbastanza rara da essere notata. Call of Duty mobile offrirà un'esperienza piacevole con una grafica impostata su media, anche se di tanto in tanto si avvertono dei rallentamenti. Infine, Asphalt 9 offre sessioni di gioco avvincenti.

Il Poco M4 pro è ben lungi dall'essere il più efficiente, ma riesce dove altri falliscono. Pochi telefoni entry-level possono offrire un gameplay fluido, anche con la grafica al minimo. Il Poco M4 Pro lo fa abbastanza bene da rendere giocabile il titolo di MiHoYo. Quest'ultimo propone quindi una combo SOC + RAM bilanciata, la cui simbiosi permette prestazioni molto apprezzabili per quanto riguarda il prezzo praticato.



Batteria e autonomia



Per alimentare il Poco M4 Pro una batteria da 5000 mAh , che darà una durata della batteria di due giorni con un uso economico. Se si tende a usare molto il telefono durante il giorno, basterà per un giorno intero, non di più.

La ricarica da 33W permetterà di ricaricare il 50% della batteria in circa trenta minuti e ci vorrà un'ora e un quarto per caricare completamente il telefono dallo 0% al 100%.



Software

Il Poco M4 pro è basato su Android 11, MIUI, un'interfaccia che rimane piacevole da usare nel complesso. Quest'ultima è visivamente curata con un centro di controllo e una grafica simile a quella di iOS, molto gradevole e comprensibile.

Il cassetto delle app offre l'organizzazione automatica delle app per tipo (giochi, intrattenimento, media, foto, ecc.), facilitando la ricerca e la navigazione delle app. Purtroppo, c'è ancora troppo bloatware, i social network e i servizi VOD e i giochi preinstallati. È troppo e tutte queste applicazioni alterano notevolmente l'effetto di pulizia che è piacevole alla prima accensione.

Fotocamere

Il Poco M4 Pro offre due sensori posteriori:





Una fotocamera principale da 50 Mpx che si apre af / 1.8

Un ultra grandangolare di 8 Mpx che si apre af/2.2 con un campo visivo di 119°.



Infine una selfie camera da 16 Mpx con apertura af/2.45.



Nonostante il basso numero di sensori fotografici il Poco M4 Pro fa un passo avanti con l'integrazione dell'ultra grandangolare che sostituisce la fotocamera macro da 2 Mpx dei precedenti modelli.

Si nota una perdita di dettaglio nelle zone dove il colore è "unito" a causa di uno smoothing software un po' troppo presente, un HDR che fatica a fare il suo lavoro e una distorsione presente sui bordi dell'immagine.

La fotocamera selfie da 16 MP: offre foto di buona qualità senza essere impressionante. L'HDR fatica quando ci sono grandi differenze di luce e c'è da aspettarsi una perdita di informazioni in queste condizioni nelle aree più luminose o più scure dell'immagine.

Prezzo e data di uscita





Xiaomi Poco M4 Pro sarà disponibile dal 2 marzo 2022 in tre colori: Glacier Blue, Intense Black e POCO Yellow. Due le configurazioni offerte: 6 GB + 128 GB e l'altra 8 GB + 256 GB con un prezzo da € 223,41 - 322,20 e un coupon da selezionare all'acquisto qui su aliexpress

Altre News per: pocosmartphonescontoandroidentrylevelfascia