RIOT News | Il ‘CIRCUITO TORMENTA’ sta per tornare!

GIOCATORI DI LEAGUE OF LEGENDS, VALORANT, WILD RIFT E TEAMFIGHT TACTICS PREPARATEVI AD AFFRONTARE TANTE NUOVE SFIDE!







Dopo un primo anno eccezionale, la competizione di Riot Games ritorna con l’obiettivo di migliorarsi ancora e di rendere le competizioni dei suoi titoli principali sempre più aperte a tutti.





Riot Games annuncia oggi che la partenza del nuovo Circuito Tormenta, competizione amatoriale pensata per tutti i suoi fan, è ormai prossima. Infatti, a partire dal 18 marzo, sarà possibile iscriversi al ‘Circuito Tormenta’, che torna in Italia dopo l’eccezionale debutto dello scorso anno, che ha visto più di 6.000 partecipanti da tutto il paese, divisi in oltre 700 team, sfidarsi a colpi di click.

La competizione, che coinvolgerà alcuni dei titoli di punta di Riot, ovvero League of Legends, VALORANT, League of Legends: Wild Rift e, novità per il circuito, Teamfight Tactics, permetterà ai giocatori non professionisti di sfidarsi in un environment competitivo, vivendo in prima persona un’esperienza da pro-player. Inoltre, per i giochi che già godono di un ecosistema maturo e competizioni a livello professionale nel nostro territorio, il Circuito Tormenta rappresenta un vero e proprio percorso di crescita e accesso alla carriera professionistica.

“Portando il Circuito Tormenta in Italia, ci siamo prefissati l’obiettivo di dare ai nostri giocatori una maniera per vivere un’esperienza competitiva di qualità, indipendentemente dal loro livello di abilità, e di provare le stesse sensazioni che vivono i giocatori professionisti. Nel raggiungere questo obiettivo, il Tormenta diventa così una fucina di futuri talenti, alla base della sostenibilità di un ecosistema competitivo sano, e un percorso aspirazionale, che nei casi più eccezionali, può portare realmente al professionismo e alla nascita di nuove celebrità nazionali, da sempre due fattori fondamentali dello sviluppo del settore Esport in un mercato.



I risultati dello scorso anno ci hanno dato ragione, con un livello di partecipazione sopra ogni nostra aspettativa, dandoci il chiaro segnale che esisteva questa necessità.Confermare, ampliare e migliorare questa iniziativa era quindi per noi un percorso obbligato, e siamo lieti di aver visto l'entusiasmo del mercato in risposta, tanto nei nostri partner sul territorio, quanto nelle realtà che hanno deciso di credere in questo formato” commenta Carlo Barone, Supervisor, Brand Management Italy di Riot Games.

La competizione, che si dividerà in tornei dedicati ai vari titoli, vedrà ancora una volta il sostegno di importanti partner come PG Esports x League of Legends, ProGaming Italia x VALORANT e Qlash x Wild Rift e TFT, ma offrirà anche la possibilità a tutti gli organizzatori di eventi sul territorio di aggiungere attività da loro gestite sotto il cappello del Circuito Tormenta, garantendo ai giocatori un percorso di continuità prima impossibile.

Il Circuito Tormenta 2022 partirà ufficialmente il 18 di marzo, e per l’occasione Riot Games e i suoi partner hanno organizzato un importante evento che verrà trasmesso in diretta sul canale Twitch ufficiale di Riot Italia, su quello di PG Esports, di Agent’s Range e di Qlash. Ulteriori dettagli sull’evento verranno comunicati prossimamente.

La competizione si articolerà in differenti modalità a seconda del gioco di riferimento. Per League of Legends, PG Esports ha deciso di fare le cose in grande coinvolgendo Red Bull come Main Partner, andando a far parte della competizione con il torneo 1 vs 1 Red Bull Solo Q. Inoltre, come ulteriore Main Partner di grande prestigio, tutti gli eventi legati a LoL saranno supportati da NicNac’s, le inconfondibili “The Double-Crunch-Peanuts”.

Le 2 migliori squadre del circuito avranno inoltre la possibilità di partecipare ad un “Relegation Tournament”, che metterà in palio l’accesso alla seconda divisione, ovvero il “PG Nationals 2° Division: Proving Grounds”, permettendo quindi di avviarsi nel migliore dei modi verso un percorso professionistico.

La finalissima del circuito si disputerà invece nella perfetta cornice della Milan Games Week, e oltre ad ottenere la gloria, la squadra vincitrice si qualificherà automaticamente per un importante torneo internazionale.

Pier Luigi Parnofiello, CEO di PG Esports, dichiara: "Siamo entusiasti di poter proporre anche quest'anno alla nostra community la competizione del Circuito Tormenta. Crediamo sia importante offrire a tutti i giocatori non professionisti un'esperienza unica, che dia la possibilità di divertirsi, sviluppare il proprio potenziale e iniziare un percorso all'interno di una comunità unita e accogliente"

Per VALORANT, invece, ProGaming conferma il suo profondo coinvolgimento con lo shooter tattico che li ha portati a sviluppare un vero e proprio branding dedicato, Agent’s Range, sotto il quale si svilupperanno tutte le attività dedicate del Circuito (e non solo).

Valentina Malagò, Product Owner di Agent's Range, dichiara: “Anche nel 2022 il Circuito Tormenta di VALORANT verrà supportato da ProGaming Italia che, in partnership con Riot Games, darà la possibilità a tutti gli appassionati e ai giocatori amatoriali di poter competere ad un livello più alto. Siamo felici di poter inoltre annunciare la novità principale di quest anno: l'Agents Series entrerà a far parte del Circuito Tormenta, garantendo ai team amatoriali più forti di competere ai massimi livelli. Per questo 2022, vogliamo consolidare la natura community del Circuito Tormenta di VALORANT, potenziando la collaborazione con le principali community italiane e rafforzando la scena competitiva del titolo. Siamo sicuri sarà un anno importante per VALORANT in Italia, che potrete seguire sul canale Twitch di Agent's Range!”.

Per League of Legends: Wild Rift, viene riconfermata la partnership vincente con Qlash, che grazie al grande lavoro svolto nella gestione della parte semi-professionistica di Team Fight Tactics nel 2021, di comune accordo con Riot aggiungerà anche quest’ultimo alla rosa dei titoli del Tormenta, con un percorso di crescita molto ben definito che consentirà a tutti i giocatori dell’amato Auto-Battler di Riot di avere la possibilità di accedere alle competizioni più blasonate.

Alessandro Fazzi, Co-owner QLASH dichiara: "Siamo felici di poter dare ancora una volta il nostro contributo nello sviluppo della scena amatoriale dei titoli Riot!

Confermato il Circuito Tormenta 2022 di Wild Rift che ha mostrato di essere un titolo con grandissimo potenziale ancora da esprimere. La nostra missione sarà certamente quella di permettere ai tanti non professionisti di giocare più tornei possibile e di vivere la competizione!





Il 2022 portera’ anche una novita' importantissima della quale andiamo particolarmente fieri: TFT avra' il suo circuito amatoriale all’interno del Circuito Tormenta. Siamo veramente orgogliosi della community che si e’ radunata intorno a questo gioco e crediamo che meriti l'opportunità di un suo spazio in cui poter competere. E attenzione: il nuovo circuito amatoriale sara'anche la porta di ingresso per il circuito semi-professionistico!”

Molto presto sarà quindi possibile registrarsi al Circuito Tormenta 2022. Per maggiori informazioni e per le modalità di iscrizione, visita: circuitotormenta.it.

