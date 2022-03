ZTE lascia al MWC 2022

ZTE lascia il segno con strategie semplici, veloci e verdi al MWC 2022

ZTE Corporation, uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per le telecomunicazioni, le imprese e i consumatori per l'Internet mobile, ha annunciato che "Inspire the Digital World" è il tema con cui si presenta al Mobile World Congress, iniziato ieri 28 febbraio e che durerà fino al 3 marzo, dove verranno mostrate soluzioni e pratiche ICT innovative "Simple, Fast and Green" per i mercati B2C, B2B e Business to Home (B2H).

A Barcellona, ZTE svela una nuova gamma di prodotti e soluzioni innovative come UniSite NEO, il primo prototipo PON 50G preciso del settore, la soluzione GreenPilot, l'ammiraglia Nubia Z40 Pro e la serie Blade V40 di fascia media e alta, e la famiglia di prodotti MBB 5G di quarta generazione.

ZTE parteciperà a cinque eventi tematici ospitati da GSMA, tra cui il summit 5G mmWave, la conferenza sulla sicurezza 5G, e il panel sui digital twin

In aggiunta, ZTE Corporation ha dedicato una sezione del suo sito al MWC, attraverso cui i visitatori hanno l'opportunità di partecipare a diversi eventi virtuali tra cui 5G Growing, 50G PON Builds a Sustainable Development of Broadband Network, How Superb Networks Boost Value for CSPs, così come alla Cloud Network Core Capabilities and Innovation Achievements Global Conference 2022. Infine, gli utenti online hanno la possibilità di approfondire contenuti inediti attraverso la visione delle interviste ai top manager, e possono altresì fare un tuor virtuale dello stand.

