Edward Gaming - Riot Games consegna gli anelli ai campioni del Mondo 2021

Il 26 febbraio, durante la diretta della più importante competizione dell'eSport di League of Legends in Cina, Riot Games consegnerà agli Edward Gaming (EDG), vincitori del Campionato Mondiale 2021, gli anelli del campionato personalizzati creati da LoL Esports in collaborazione con Mercedes-Benz, nel corso di una speciale cerimonia.

Questa celebrazione segnerà la conclusione dei Mondiali 2021. Naz Aletaha, Responsabile globale dell'eSport di LoL, in collegamento da Los Angeles onorerà la squadra, e Leo Lin, Vice presidente e responsabile di Riot Games Cina, consegnerà gli anelli ai giocatori degli EDG sul palco negli studi della LPL di Shanghai.

"È un onore poter consacrare gli EDG come campioni dei Mondiali 2021 con una cerimonia speciale di consegna degli anelli a Shanghai", ha dichiarato Aletaha. "Gli anelli personalizzati simboleggiano il più grande traguardo nell'eSport di LoL e celebrano la vittoria storica degli EDG nella finale più seguita della storia del torneo."

Ogni membro della squadra riceverà un anello del Campionato personalizzato, creato espressamente per i campioni del 2021 con anno, nome evocatore del giocatore e codice della squadra in bella mostra. Ogni anello è fatto di oro bianco a 18 carati con uno zaffiro appositamente tagliato e un diamante incastonato tra le mani dell'evocatore raffigurato al suo interno. L'anello avrà i classici colori blu e argento della Coppa degli Evocatori, con caratteristiche distintive della stagione 2021 dell'eSport di LoL.

Su richiesta, i giocatori degli EDG resteranno a disposizione per interviste individuali con i media al termine della partita.

Come guardare

La presentazione degli anelli del campionato inizierà alle 12:00 CET del 26 febbraio, mentre le partite della LPL si terranno al termine della cerimonia. Per seguire la cerimonia, visitate il sito http://lolesports.com/live/ lpl/ .

Informazioni su LoL Esports™

L'eSport di LoL è uno sport di livello globale che cattura l'interesse di milioni di fan in tutto il mondo dal 2011. Oltre 800 giocatori in più di 100 squadre professionistiche dell'eSport di League of Legends si affrontano all'interno di una decina di leghe globali. All'interno di ogni lega regionale, le squadre competono fra loro nel corso di due split stagionali nella speranza di ottenere il titolo regionale e punti campionato. L'eSport di LoL vanta un ampio portafoglio di sponsor e partner globali leader di settore e di altissimo livello. Per ulteriori informazioni, visitate www.lolesports.com

