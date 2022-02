ZTE lancia AX11000 Wi-Fi 6E XGS-PON ONT

ZTE Corporation ha annunciato che rilascerà il suo AX11000 Wi-Fi 6E 10-Gigabit-capable Symmetric Passive Optical Network (XGS-PON) Optical Network Terminal (ONT) al Mobile World Congress (MWC) 2022, che inizierà a Barcellona il prossimo 28 febbraio.

L'XGS-PON ONT, offre 10 Gbps wired e 10 Gbps di velocità di accesso Wi-Fi, supporta lo standard EasyMesh per consentire a più dispositivi di collegarsi in rete rapidamente e stabilmente. Con l'ONT, gli utenti in roaming non sperimenteranno più la riduzione della velocità o lo stallo del video. L'ONT può facilmente gestire servizi come 4K/8K e video di Realtà Virtuale (VR), che richiedono un'elevata larghezza di banda, bassa latenza ed elevata stabilità, per fornire agli operatori le ultime esperienze di rete.

Il Wi-Fi 6 E, della tecnologia XGS-PON, permette la concorrenza tri-band, e Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) lavorano insieme per realizzare tassi fisici massimi di 11 Gbps. Le tecnologie Wide Area Network (WAN), Local Area Network (LAN) e Wi-Fi impiegate dall'ONT forniscono tutte velocità superiori a 1 Gbps, permettendo agli utenti di aggiornare facilmente la larghezza di banda.

In termini di rete mesh intelligente, inoltre, il Wi-Fi 6E supporta le tre bande di 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, con una banda in grado di lavorare con gli Access Point (AP) per condurre il backhaul mesh e le altre due bande utilizzate per migliorare la copertura del segnale Wi-Fi e le prestazioni della rete in tutta la casa. Per quanto riguarda il design estetico, l'involucro nero e i fori di raffreddamento su due lati rendono l'ONT compatto ed elegante. Grazie a queste caratteristiche, il prodotto può fornire esperienze definitive per applicazioni a banda larga gigabit come il gioco, il livestreaming e l'e-learning.

In qualità di leader nel settore del Customer Premises Equipment (CPE), ZTE rafforza costantemente le sue capacità fondamentali e potenzia l'innovazione tecnologica nel tentativo di offrire ai clienti internazionali prodotti e servizi di qualità superiore.

I prodotti CPE di ZTE sono stati distribuiti da oltre 270 operatori in più di 100 paesi e regioni. Secondo la società di ricerca Dell'Oro Group's Broadband Access & Home Networking Quarterly Report 3Q21, ZTE si è classificata al primo posto a livello globale sia per le spedizioni che per i ricavi degli ONT Passive Optical Network (PON) nel terzo trimestre del 2021.

Andando avanti, ZTE continuerà ad impegnarsi nella costruzione di prodotti per la casa intelligente di alta qualità e continuerà a innovare tecnologicamente per migliorare le esperienze degli utenti domestici.

