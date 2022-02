Il blog di Diablo Immortal è ora live

Gli insegnamenti della Closed Beta in vista del lancio

recentemente si è tenuto il primo test Closed Beta per Diablo Immortal, in cui sono stati aggiunti una tonnellata di nuovi contenuti: l'aggiunta del Negromante, aggiornamenti PvP e PvE, Set Items, supporto al controller e altro ancora. Con l'avvicinarsi del lancio ufficiale, sono stati aggiunti al gioco alcuni fantastici cambiamenti basati sul feedback dei giocatori.

Nel primo blog di Diablo Immortal sono illustrate in dettaglio tutte queste novità:

it/diablo-immortal/23761596/ quanto-appreso-dalla-closed- beta-di-diablo-immortal

In questo blog il Game Director, Wyatt Cheng e il Senior System Designer, Kris Zierhut entrano nel dettaglio di alcuni dei cambiamenti più importanti che saranno implementati per il lancio.

Gli argomenti affrontati sono:

Miglioramenti Social & Group-Play

Miglioramenti ai raid

Feedback su Battlepass e acquisti In-Game

Aggiornamenti al supporto del controller

Miglioramenti alle Warband

Miglioramenti ai set di oggetti

Revisione del ciclo di lotta

Miglioramenti al World Paragon

Questi sono solo alcuni dei cambiamenti in arrivo e molti altri arriveranno.Verranno forniti aggiornamenti regolari sul gioco, mentre ci si avvicina al lancio ufficiale.

Per tutto ciò che riguarda Diablo Immortal, date un’occhiata al sito ufficiale

