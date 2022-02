Ucraina : Aumentano truppe russe in Bielorussia

Immagini satellitari mostrano un nuovo dispiegamento di oltre 100 veicoli militari e dozzine di tende per soldati nel sud della, a 40 km dalla frontiera con l'. Le foto sono state fornite dalla società privata americana Maxar Technologies che da settimane rileva gli spostamenti di forzenella regione. Altre immagini mos mostrano un nuovo ospedale da campo allestito nella Russia occidentale vicino Belgorod, a una ventina di km dal confine ucraino.

Biden non ha intenzione di partecipare ad un summit con Putin. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki poco dopo che il segretario di Stato Usa Blinken ha cancellato l'incontro con il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, previsto per giovedì. "La diplomazia non può avere successo a meno che la Russia non cambi corso", ha aggiunto, ribadendo che la condizione per un summit tra i due leader è la "de-escalation" russa, "che significa muovere le truppe".

"Accogliamo con favore la decisione della Germania di bloccare la certificazione del Nord Stream 2". Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un tweet, alla luce della decisione del governo tedesco di fermare il via libera all'entrata in funzione del gasdotto russo-tedesco. Continueremo una stretta consultazione con la Germania e gli altri nostri alleati e partner sui prossimi passi in risposta all'aggressione russa".

Il segretario di Stato Usa, Blinken ha annullato l'incontro con il ministro degli Esteri, Lavrov previsto per giovedì che, ha ricordato, era subordinato al fatto che non ci fosse una invasione russa dell'Ucraina. "Ora non ha più senso", ha detto, precisando di essersi consultato prima con gli alleati. Se Mosca continuerà la sua aggressione contro l'Ucraina, gli Stati Uniti e i loro alleati continueranno ad aumentare le sanzioni, ha sottolineato Blinken in una conferenza stampa dopo l'incontro con il ministro ucraino Dmytro Kuleba.

