Destiny 2: La Regina dei Sussurri lancio mondiale

La nuova espansione di Destiny 2 e la Stagione dei Rinati hanno inizio: i guardiani sono pronti a riprendersi la Luce





Oggi Bungie ha dato il via al nuovo capitolo dell'acclamato franchise di Destiny. Destiny 2: La Regina dei Sussurri è ora disponibile su tutte le piattaforme. Ne La Regina dei Sussurri, prima espansione della trilogia finale sulla saga di Luce e Oscurità di Destiny 2, i guardiani scopriranno nuove e potenti abilità e affronteranno sfide straordinarie per proteggere il sistema solare dai nemici dell'umanità. Oltre alla nuova espansione, oggi ha inizio una nuova stagione di contenuti con la Stagione dei Rinati.



Ne La Regina dei Sussurri e nella Stagione dei Rinati vedremo i guardiani impegnati nella lotta contro Savathûn, dea dell'alveare, per rivendicare il potere della Luce. Dopo più di un anno passato a scoprire gli inganni di Savathûn, ora i guardiani potranno esplorare la misteriosa sede del suo potere: il tronomondo, nuova destinazione di Destiny 2. Qui le sfide saranno numerose. Tra queste, affrontare la Covata Lucente, l'esercito dell'alveare in grado di brandire quegli stessi poteri della Luce che da secoli caratterizzano i guardiani. Nella Stagione dei Rinati i guardiani utilizzeranno una tecnologia di soppressione della Luce offerta da un'incerta alleanza con Caiatl, Imperatrice dei cabal, per contrastare l'armata sempre crescente della Megera Regina.



Gara al primato mondiale in arrivo il 5 marzo

Poco dopo il lancio dell'espansione La Regina dei Sussurri di Destiny 2, Bungie svelerà la nuova incursione, un'attività di punta molto ambita in cui sei guardiani devono dimostrare non solo di essere esperti combattenti, ma anche di saper lavorare in squadra, pensare rapidamente e agire in fretta per risolvere sfide impossibili.



L'incursione "Promessa del Discepolo" sarà accessibile ai possessori de La Regina dei Sussurri a partire dal 5 marzo alle 19:00 (ora italiana). Con il lancio dell'incursione, Bungie darà inoltre inizio alla gara al primato mondiale e premierà la squadra che per prima completerà l'attività. Una volta confermata la vittoria, ciascun giocatore della squadra riceverà un'esclusiva cintura dell'incursione, oltre al titolo del primato mondiale in gioco. I vincitori del primato mondiale saranno annunciati ufficialmente nei giorni successivi al lancio dell'incursione.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri

Gli inganni di Savathûn sono stati scoperti e ora i guardiani si preparano ad affrontare la Regina dei Sussurri, il suo esercito lucente e a lottare per riprendersi la Luce.



La Covata Lucente. Savathûn ha conferito ai suoi soldati i poteri della Luce. I guardiani ora avranno a che fare con dei nemici in grado di tornare in vita, di brandire delle super potenti (se non familiari) e non solo.

Produzione di armi. Con la Vista profonda, i guardiani potranno forgiare e potenziare un tremendo arsenale. Sfrutta il nuovo sistema per creare strumenti di distruzione personalizzati, con combinazioni uniche di modifiche, shader e statistiche avanzate.

Il falcione. Un'arma corpo a corpo formidabile con visuale in prima persona: una vera forza a distanza ravvicinata e non. Quest'arma può anche schierare un potente scudo energetico che protegge chi la brandisce.

Il tronomondo. La nuova destinazione di Destiny 2. Il tronomondo, luogo di corruzione e splendore, è la sede del potere di Savathûn. Qui, i guardiani dovranno lottare per la verità, scoprendo che i misteri coinvolgono sia la Luce che l'Oscurità.

Sorgente. Una nuova attività con matchmaking a sei giocatori che rappresenta la lotta per la conquista del tronomondo.

Nuova incursione "Promessa del Discepolo". Tra le paludi del tronomondo di Savathûn si nasconde una Piramide sommersa. I guardiani dovranno radunare la propria squadra e far fronte agli antichi pericoli di questo luogo.



L'Edizione Deluxe di Destiny 2: La Regina dei Sussurri è disponibile su tutte le piattaforme. Oltre ai contenuti dell'Edizione Standard, l'Edizione Deluxe include:

sblocco automatico di: mitraglietta esotica, catalizzatore e decoro astore esotico del tronomondo involucro di Spettro del tronomondo emote esotico L'enigma emblema leggendario

accesso alle stagioni 16 (Stagione dei Rinati), 17, 18 e 19

due segrete dell'anno 5

Pacchetto 30 anni nuova segreta lanciarazzi esotico Gjallarhorn, catalizzatore e decoro nuove armi ispirate ai vecchi mondi di Bungie set di armatura dell'Eco Discendente set di decori Streetwear di Bungie set di decori a tema Marathon esclusivo decoro per testa astori esotici nave esotica emblemi, shader, emote e tanto altro



Stagione dei Rinati

Anche il Pacchetto Deluxe + 30 anni di Destiny 2: La Regina dei Sussurri è disponibile su tutte le piattaforme. Oltre ai contenuti dell'Edizione Standard, il Pacchetto Deluxe + 30 anni include:La nuova stagione di Destiny, la Stagione dei Rinati, inizia il 22 febbraio; i giocatori potranno da subito cominciare a guadagnare nuovi gradi stagionali. In questa stagione i guardiani collaboreranno con Caiatl, Imperatrice dei cabal, per sventare i piani di Savathûn e sconfiggere orde di unità dell'alveare dotate di Luce che minacciano l'umanità e il sistema solare.





Trailer Stagione dei Rinati:





La stagione include:



Destiny 2: gioco gratuito

nuova missione settimanale

sblocco immediato della mitragliatrice esotica Grande Ouverture

sblocco del set di decori universali stagionali (uno per classe)

PE bonus, engrammi esotici e altro

I guardiani localizzeranno e cattureranno i luogotenenti dell'alveare lucente presenti nel sistema solare. Poi, grazie all'aiuto dei più fidati psionici di Caiatl, entreranno nello psicomondo, un piano psichico dove i pensieri si manifestano come realtà fisica. Neutralizza l'alveare lucente e cattura i luogotenenti di Savathûn per proclamare la vittoria.La Lancia Sinaptica utilizza la tecnologia di Caiatl che consente di sopprimere la Luce. Penetra nelle menti dell'alveare e interrompi la loro connessione con la Luce. Potenzia la lancia per accedere a nuove potenti modifiche e personalizzare il tuo stile di gioco.Indaga sulla propaganda psionica anti-Caiatl che ha origine da un bunker su Marte e sblocca il lanciagranate esotico Messaggero Morto. Questo lanciagranate a retrocarica rilascia tre onde energetiche al contatto con il suolo e può cambiare il danno elementale con la ricarica, proprio come le esotiche Dura Luce e Borealis.Tutti i giocatori di Destiny 2 potranno approfittare dell'aggiornamento gratuito Vuoto 3.0, implementato con il lancio dell'espansione La Regina dei Sussurri e della Stagione dei Rinati. Il nuovo aggiornamento al set di poteri elementali di Destiny 2 aggiunge nature e frammenti alla sottoclasse del vuoto, così come è avvenuto con la sottoclasse della stasi in Oltre la Luce.La versione gratuita di Destiny 2 include molte delle nuove funzionalità proposte con il lancio della Stagione dei Rinati, tra cui l'aggiornamento di sottoclasse Vuoto 3.0, l'evento dei Giochi dei Guardiani 2022, l'accesso alla missione introduttiva dell'espansione La Regina dei Sussurri e altro ancora.I possessori di Pass stagionale hanno accesso a tutte le attività, oltre alle ricompense aggiuntive premium e allo sblocco automatico di diversi elementi:Acquista il Pacchetto d'argento della Stagione dei Rinati e ricevi l'emote Manifestazione mentale insieme a 1700 monete d'argento (1000 monete + 700 bonus), utilizzabili per acquistare stagioni, elementi cosmetici e tanto altro.

