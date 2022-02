L'ispirazione è dietro l'ultimo design dell'hardware del PS VR2

Il nostro obiettivo è creare un visore che non solo diventi una parte attraente dell'arredamento del tuo soggiorno, ma ti tenga anche immerso nel tuo mondo di gioco, al punto che quasi ti dimentichi di utilizzarlo. Ecco perché abbiamo prestato molta attenzione all'ergonomia dell'auricolare e condotto test approfonditi per garantire una sensazione confortevole per chiunque lo indossi. Con il visore PS VR2, abbiamo fatto un ulteriore passo avanti rispetto al primo, aggiungendo nuove funzionalità come una ghiera di regolazione dell'obiettivo e un design più sottile. È stata una vera sfida, ma i nostri team di progettazione e di ingegneria hanno dimostrato che ciò poteva essere possibile quando abbiamo visto il design finale"!





ha guidato il design del visore di PS VR2 e spiega perché questa è la sua parte preferita in assoluto del design:

Quando PS VR2 verrà lanciato, farà fare ai giocatori un gigantesco balzo in avanti nella realtà virtuale. Nel sistema PS VR2 ci sono molte nuove entusiasmanti funzionalità, tra cui una straordinaria fedeltà visiva in 4K HDR, un rendering grafico all'avanguardia, tracciamento migliorato come il rilevamento della telecamera dall'interno all'esterno, nuove funzionalità della tecnologia PlayStation VR2 Sense come come feedback dell'auricolare e il nuovo controller intuitivo PS VR2 Sense che crea una sensazione di immersione incredibilmente profonda.



Inoltre, il sistema PS VR2 viene fornito con una semplice configurazione a cavo singolo in modo da poterti connettere immediatamente ai tuoi giochi. I kit di sviluppo per PS VR2 sono già nelle mani dei creatori di giochi e siamo entusiasti di ciò che scopriranno per rendere davvero la realtà virtuale un'esperienza straordinaria per i giocatori. Non vediamo l'ora di condividere con te maggiori dettagli su PS VR2. Rimani sintonizzato!



Fonte: blog.playstation.com



