CARNEVALE DA BATMAN CON IL ROLE PLAY DETECTIVE SET DI SPIN MASTER

Maschera nera, cintura accessoriata, Batarang e occhiali reveal a lenti rosse

per vestire i panni dell'Uomo Pipistrello e immergersi in un entusiasmante gioco di ruolo a tema crime





Maschera, cintura, lente reveal e card con i piani per sventare i piani dei supercriminali di Gotham City: nel nuovo Role Play Detective Set di Spin Master è racchiuso tutto il necessario per creare il travestimento di Carnevale a tema Batman più completo di sempre grazie alle fedeli riproduzioni degli oggetti che fanno parte dell’iconico arsenale di gadget e armi avanguardistiche prodotto dalle Wayne Enterprises.

Ispirato al film “The Batman”, nelle sale da marzo, questo set contiene infatti alcuni degli accessori che hanno segnato la storia del supereroe di Gotham: la celebre maschera nera rigida che cela l’identità di Batman, il Batarang, riproduzione della distintiva arma a forma di bat-segnale, gli occhiali reveal a lenti rosse e una cintura super accessoriata per avere sempre tutto il necessario a portata di mano. Per dare un’esperienza ancora più immersiva e interattiva, nel set sono comprese anche le carte da gioco per creare diversi scenari investigativi da risolvere e dare vita a un entusiasmante gioco di ruolo a tema crime.

Il set è disponibile nei negozi di giocattoli e negli store online con un prezzo al pubblico consigliato €36,99 e fa parte dell’esclusiva linea dedicata a “The Batman” che comprende numerose Action Figures da 10, 15 e 30cm, la famosa Bat-mobile e la nuova Bat-cycle radiocomandata.

Primo tra i supereroi del mondo DC a non essere dotato di veri e propri superpoteri, Batman ha una storia che dura da più di 80 anni e che l’ha portato a diventare il supereroe di riferimento per diverse generazioni.

Nell'immaginario collettivo il cavaliere oscuro è diventato esempio di coraggio e dedizione ma anche di umanità, imparando a mostrare il suo lato più fragile e portando bambini e bambini di tutto il mondo a vederlo come un punto di riferimento e a immedesimarsi nel suo personaggio, tra i più ricreati e riprodotti durante le grandi feste in costume.





