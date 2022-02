Rainbow Six Siege: Demon Veil anno 7

L'operazione Demon Veil introduce un Operatore giapponese e una nuova mappa per la prima volta in tre anni

Il giorno 19 febbraio, Ubisoft ha presentato la Stagione 1 di Anno 7 di Rainbow Six Siege: Demon Veil. Questa stagione introduce Azami, un nuovo Operatore giapponese, una nuova mappa, una modalità di gioco Team Deathmatch permanente, aggiornamenti del gameplay tra cui Attacker Repick, viste universali e altro ancora.

In Demon Veil, scoprirai i segreti di Azami, un nuovo Difensore - dotato del gadget Kiba Barrier, le sue bombole lanciabili distribuiscono un materiale espandibile che si solidifica trasformandosi in una superficie antiproiettile, fornendo una rapida copertura. Il gadget di Azami permette di riparare rapidamente i buchi nei muri e nei pavimenti, creando un approccio difensivo più mobile e versatile. Azami è un Operatore di media velocità e media salute, e il suo equipaggiamento prevede un 9X19SVN o un ACS12 come arma primaria e un D-50 come arma secondaria.

Insieme ad Azami, una nuova mappa esclusiva arriva, a metà stagione, per la prima volta in Rainbow Six Siege: Emerald Plains. Ambientata in Irlanda, questo moderno country club sfida i giocatori a padroneggiare un nuovo ambiente e i suoi molteplici livelli.

L'Attacker Repick arriva nell'Anno 7 Stagione 1, permettendo agli Attaccanti di cambiare il loro Operatore e il loro equipaggiamento durante la Fase di Preparazione. Il miglioramento ha lo scopo di garantire maggiore efficacia durante la Fase di preparazione, permettendo agli Attaccanti di utilizzare le informazioni raccolte e regolare la loro strategia. Inoltre, la grafica dell’interfaccia è stata aggiornata per aiutare durante il cambio Operatore o il loadout. L’Attacker Repick è disponibile per tutte le modalità di gioco: Quick Match, Unranked, Ranked e Pro League.

Demon Veil introduce altri importanti aggiornamenti del gameplay: una modalità di gioco permanente Team Deathmatch, creata per fornire l'ambiente perfetto per i giocatori per fare pratica prima delle partite competitive, oltre a offrire un'esperienza di gioco più casual all'interno di Rainbow Six Siege; una modalità spettatore per i giocatori su console, Match Replay, disponibile su PC dal 2020 e, infine, aggiornamenti del bilanciamento degli Operatori per Goyo e Valkyrie; e una skin Elite esclusiva per Nomad.

Y7S1 introdurrà anche un nuovo programma di incentivi: quando i giocatori segnaleranno problemi su R6Fix, e il loro stato raggiunge "Under Investigation", riceveranno una ricompensa per stagione determinata dal problema di maggiore gravità tra tutti quelli segnalati. I giocatori, sia sul Test Server che sul Live Server, possono segnalare i problemi e avere la possibilità di ricevere la ricompensa durante il Test Server della stagione successiva.

Rainbow Six Siege è ora disponibile su PlayStation4, PlayStation5, la famiglia di console Xbox One, Xbox Series X | S, Windows PC, anche su Ubisoft+, il servizio di abbonamento di Ubisoft*, Amazon Luna e Stadia.

