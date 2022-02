Battlegrounds: Lobby Legends - Raid Leaders si terrà il 2-3 aprile

l primo evento eSport di Hearthstone dell'anno, Lobby Legends: Raid Leaders, arriverà su YouTube e Twitch il 2-3 aprile. Preparati a guardare 16 giocatori della Battaglia di tutto il mondo che si affronteranno per ottenere una fetta del montepremi da 50.000 $!

Per qualificarsi alla Lobby Legends: Raid Leaders, i giocatori devono raggiungere i primi posti delle rispettive classifiche regionali entro la fine di febbraio. 16 dei migliori giocatori di Americhe, Asia Pacifica ed Europa verranno invitati a un torneo di qualificazione da 48 giocatori che si terrà offline il 14 marzo.



Alla fine delle qualificazioni, i 12 migliori giocatori avanzeranno al torneo trasmesso in diretta, per il quale saranno raggiunti dai migliori 4 giocatori della Cina. Oltre che partecipare alla trasmissione ufficiale del 2-3 aprile, tutti i giocatori che competeranno nelle qualificazioni e nella Lobby Legends: Raid Leaders potranno trasmettere in co-streaming sui loro canali.

Il secondo torneo Battlegrounds: Lobby Legends si terrà probabilmente a maggio, e la classifica presa in considerazione sarà quella di fine marzo. Comunicheremo le date precise e il nome ufficiale nelle prossime settimane!

Per tutto febbraio e marzo, condivideremo informazioni sul formato del torneo, il sistema di punteggio, le qualifiche, quali amici guardare e molto altro sull'account Twitter dedicato agli eSport di Hearthstone! Fino ad allora, puoi leggere il regolamento di Battlegrounds: Lobby Legends e farci sapere se hai delle domande al riguardo.

Il primo Masters Tour dell'anno degli eSport di Hearthstone inizia questo weekend, quindi non perderti un momento del Masters Tour Onyxia's Lair, solo su YouTube il 17-20 febbraio.

Altre News per: battlegroundslobbylegendsraidleadersterràaprile