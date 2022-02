LG - NUOVA GAMMA DI CUFFIE WIRELESS, SPEAKER E SOUNDBAR

CUFFIE WIRELESS, SPEAKER E SOUNDBAR: LG OFFRE UN’ESPERIENZA D’ASCOLTO UNICA GRAZIE A UNA GAMMA AUDIO CHE SODDISFA OGNI ESIGENZA

Godersi a pieno un viaggio accompagnati dalla voce del proprio podcast preferito? Oppure stupire tutta la famiglia con il sottofondo musicale perfetto durante una cena? O ancora, immergersi nella trama del videogame del momento? LG Electronics, da sempre alla ricerca di tecnologie che possano aiutare le persone ad adattarsi a stili di vita e routine in costante evoluzione, punta ad offrire un’esperienza audio di qualità superiore, capace di rendere uniche le passioni degli italiani ma anche le attività quotidiane.

Durante il viaggio in treno verso l’ufficio, mentre si svolgono le commissioni giornaliere o le faccende di casa, un podcast o un audiolibro possono diventare il sottofondo perfetto grazie alle cuffie LG TONE Free FP9. Dal design ergonomico, comode e stabili nelle orecchie queste cuffie sono perfette per l’uso in portabilità. Inoltre, questo modello è dotato della funzione di Cancellazione Attiva del Rumore per ridurre i rumori a bassa frequenza tipici di ambienti caotici come i mezzi pubblici. Questa tecnologia, insieme ai tre microfoni presenti in ogni auricolare, consente di fare chiamate ottimali, rilevando in maniera nitida il suono della voce e riducendo il rumore ambientale. In un settore come quello degli auricolari in cui un’esperienza di qualità parte sempre dal suono, LG ha progettato queste cuffie che introducono anche la funzione Headphone Spatial Processing di Meridian Audio, capace di avvolgere l'ascoltatore con un suono che sembra provenire da tutte le direzioni.

Per chi invece ama portare il design tra le mura di casa e ascoltare della buona musica LG XBOOM 360 è la soluzione più adatta. Dal design ricercato, lo speaker include una maniglia di metallo incorporata per poterlo spostare facilmente da una stanza all’altra e ha una copertura in tessuto in diversi colori che conferisce immediatamente calore e stile a qualsiasi ambiente. Inoltre, l’elegante forma cilindrica, ha la funzione di ospitare la struttura del riflettore del tweeter e del woofer, progettata per fornire un suono a 360 gradi con una distorsione minima, garantisce una resa audio molto accurata e tridimensionale.

Per gli appassionati di gaming, la colonna sonora è una caratteristica fondamentale del videogioco. Con lo speaker LGUltraGear GP9, musica avvincente, effetti sonori e dialoghi appassionanti rendono le azioni di gioco ancora più entusiasmanti. Pensato appositamente per il gaming, con un design futuristico, lo speaker è dotato di microfoni integrati per comunicare nelle chat vocali. Inoltre, grazie alla tecnologia proprietaria LG 3D Gaming Sound, che consente la personalizzazione dell’audio in base al videogioco, si può sperimentare un suono surround virtuale incredibilmente dettagliato, completo di un senso realistico di spazio, posizione e direzionalità, il tutto senza la necessità di usare cuffie ingombranti.

Altre News per: nuovagammacuffiewirelessspeakersoundbar