Mombarone : Trovato corpo dell'alpinista disperso

La salma dell'escursionistasulè stata ritrovata e recuperata a valle. Era nella zona in cui si interrompeva la traccia gps registrata dal suo telefonino, dove è precipitato cadendo dal sentiero. Con il sorvolo dell'elisoccorso non era stata individuata, poi le squadre a terra del Soccorso alpino e speleologico piemontese hanno effettuato il ritrovamento. Il personale sanitario giunto in eliambulanza ha effettuato la constatazione del decesso e il recupero. Hanno collaborato Vigili del fuoco e Carabinieri

