WARNER BROS. GAMES ANNUNCIA HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED

WARNER BROS. GAMES E NETEASE ANNUNCIANO HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED PER AMERICHE, EUROPA E OCEANIA

Il gioco per dispositivi mobili campione d'incassi nella Cina continentale sarà disponibile nel 2022 per i giocatori di tutto il mondo

Warner Bros. Games e NetEase hanno annunciato oggi il lancio mondiale di Harry Potter: Magic Awakened, un gioco immersivo free-to-play di sfide di magia che unisce carte collezionabili (CCG) e massively multiplayer (MMO) con gioco di ruolo strategico (RPG), per il 2022. A partire da oggi, i giocatori di Americhe, Europa e Oceania sono invitati a preiscriversi su Google Play e sul sito ufficiale del gioco al link www.MagicAwakened.com. Chi si preiscrive verrà avvisato all'uscita del gioco e, al momento del lancio, riceverà delle esclusive ricompense nel gioco.

Co-sviluppato e co-pubblicato da Warner Bros. Games e NetEase Games,Harry Potter: Magic Awakened verrà lanciato nei prossimi mesi in tutto il mondo per iOS e Android ed è l'ultimo nato in casa Portkey Games, l'etichetta dedicata alla creazione di esperienze per dispositivi portatili e videogiochi ispirati al mondo magico, che pongono il giocatore al centro di un'avventura personalizzata. Harry Potter: Magic Awakened è un gioco multiplayer di duelli di magia che offre un viaggio immersivo di gioco di ruolo e strategia meticolosa in cui la fantasia dei fan prende vita; il tutto magnificamente rappresentato in uno stile grafico unico.

Fondendo i talenti di due potenze dei videogiochi e dell'intrattenimento online, le due aziende hanno collaborato in ogni aspetto dello sviluppo per garantire un'accurata rappresentazione del mondo magico, dall'ideazione iniziale e dal design grafico fino alla trama e al sistema di gioco complessivo. Pubblicato nella Cina continentale, a Hong Kong, Macao e Taiwan nel settembre 2021, Harry Potter: Magic Awakened è stato il più grande lancio videoludico per dispositivi mobili del 2021, piazzandosi in testa agli App Store locali e superando per incassi tutti i nuovi titoli per dispositivi mobili usciti globalmente nei primi quattro mesi dell'anno, secondo piattaforme di analisi come Sensor Tower. Le preiscrizioni e i beta test chiusi inizieranno per i giocatori che risiedono in altre regioni dell'Asia nei mesi a venire.

"Per Harry Potter: Magic Awakened abbiamo unito le forze con NetEase Games per creare una solidissima esperienza multigiocatore ambientata nel mondo magico, e non vediamo l'ora di lanciare il gioco a livello globale", ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Games. "Harry Potter: Magic Awakened sfrutta le capacità di sviluppo e pubblicazione inarrivabili di NetEase Games e Warner Bros. Games per offrire ai giocatori un'affascinante esperienza di gioco con caratteristiche coinvolgenti, un ricco sistema di carte collezionabili e uno stile grafico unico".

"Harry Potter: Magic Awakened è stato un enorme successo tra i nostri attuali giocatori, e la risposta dei fan è stata straordinaria", ha dichiarato William Ding, fondatore e CEO di NetEase, Inc. "Siamo elettrizzati all'idea di portare questo titolo a un pubblico mondiale, e crediamo che i fan di uno dei brand maggiori del mondo saranno entusiasti di poter vivere grandi avventure e una storia immersiva attraverso un viaggio meraviglioso nel mondo magico, con possibilità infinite ampliate dalla magia".

In Harry Potter: Magic Awakened, i giocatori inizieranno come giovani streghe e maghi che hanno appena ricevuto la lettera di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. I fan potranno personalizzare il proprio personaggio e vivere tutte le tappe della formazione magica, come comprare il materiale per la scuola a Diagon Alley, indossare il Cappello Parlante per essere smistati in una delle Case e gareggiare nel Club dei Duellanti.

Streghe e maghi si immergeranno anche in un'affascinante nuova storia, che contiene sia volti noti della saga originale di Harry Potter, sia nuovi personaggi. Man mano che avanzano, i giocatori imparano incantesimi e sortilegi da lanciare in forma di carte. I giocatori devono accumulare conoscenza magica per padroneggiare questi incantesimi, elaborare strategie uniche e formare combinazioni vincenti, imparando cosa lanciare e quando, mentre si cimentano in prove sempre più ardue, sfidando altri giocatori a duello e padroneggiando la magia in un glorioso viaggio magico tutto loro.

A partire da oggi, i giocatori di Americhe, Europa e Oceania possono preiscriversi per Harry Potter: Magic Awakened su Google Play o sul sito ufficiale del gioco a

www.MagicAwakened.com

per ricevere delle ricompense esclusive all'uscita del titolo. I giocatori possono sbloccare delle ricompense aggiuntive, tra cui valuta di gioco, elementi decorativi e una carta Snaso, al superamento di ogni livello di preiscrizione.





