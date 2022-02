Attilio Pierini incidente : papà a 18 mesi dalla sua scomparsa

Nata quasi due anni dopo la morte del padre. La piccola Vittoria è nata ieri alle 8:37, a Civitanova Marche, e pesa 4.170 kg. È la figlia di, storico capitano del Recanati Basket e anche giocatore della Virtus Basket Civitanova in Serie B, morto in un tragicostradale. La moglie,, ha condiviso con lui il sogno di un figlio: la coppia aveva deciso di ricorrere alla riproduzione assistita.

Un piccolo miracolo per il cestista capitano della Recanati Basket, morto in un incidente stradale nel giugno 2020. Grazie alla fecondazione assistita, effettuata nonostante la morte prematura di Attilio, la moglie Francesca Polli, a 18 mesi dalla tragedia, ha la sua Vittoria, la sua prima figlia, è nata martedì scorso all'ospedale di Civitanova Marche. Un nome, un destino e la storia di un amore che non conosce confini. «Il nostro pensiero era quello di partorire una nuova vita, ma la vita ci è stata tolta - ha scritto la neomamma su Facebook - Volevi che restassi qui cosciente e in salute. Alle 8:37 è nata nostra figlia, la nostra maggiore Vittoria. La tua esistenza continuerà attraverso i suoi occhi. Non ti leggerò i soliti libri di fiabe. Ti racconterò la storia di tuo padre, del grande uomo che era e dell'amore che ci ha unito per sempre.

Tra il 2019 e il 2020 la coppia aveva deciso di avere un figlio utilizzando la procreazione medicalmente assistita. Poi, il tragico incidente: l'auto su cui viaggiava la coppia si è scontrata con un camion. Attilio "Attila" Pierini, allora 38enne, morì sul colpo, mentre Francesca lottò a lungo in gravissime condizioni all'ospedale di Teramo e in seguito si riprese. Da allora ha coltivato il sogno di portare a termine la gravidanza con la riproduzione assistita grazie al seme congelato del marito. Un atto d'amore per Attilio da cui ieri è nata la piccola Vittoria Pierini: è venuta alla luce l'8, proprio come il numero di canotta che indossava papà Attilio sui campi da basket. Quella maglia, che la neomamma ora indossa con orgoglio anche in ospedale.

Altre News per: attiliopieriniincidentepapàmesidallascomparsa