Gran Turismo SophyTM, punto di svolta nell’intelligenza artificiale

La potenza dell'IA regala nuove esperienze di gioco e intrattenimento







Sony AI, in collaborazione con Polyphony Digital Inc. (PDI) e Sony Interactive Entertainment (SIE), ha annunciato oggi di aver raggiunto un punto di svolta nel campo dell’intelligenza artificiale (AI): Gran Turismo Sophy (“GT Sophy”) è il primo agente superumano basato sull’intelligenza artificiale a battere i più grandi piloti di Gran TurismoTM (GT) Sport, il videogioco di simulazione di guida altamente realistico per PlayStation®. Con GT Sophy, l’obiettivo è offrire nuove esperienze di gioco basate sull’intelligenza artificiale ai giocatori di tutto il mondo.

Che cos’è GT Sophy?

GT Sophy è un agente autonomo basato sull’intelligenza artificiale, addestrato tramite innovative piattaforme di apprendimento con rinforzo profondo, sviluppate in collaborazione da Sony AI, PDI e SIE. Ciascun gruppo ha contribuito al buon esito del progetto con la propria esperienza in fatto di ricerca e sviluppo dell’intelligenza artificiale, simulatore di guida iperrealistico e infrastrutture necessarie per l’addestramento dell’IA su vasta scala.

GT Sophy è stata addestrata per padroneggiare le seguenti competenze di guida, necessarie a competere con i piloti che dominano i campionati mondiali.

Controllo dell’auto da corsa: profonda comprensione delle dinamiche dell’auto, delle traiettorie e delle manovre di precisione, per superare i circuiti più impegnativi.

Tattiche di gara: capacità di prendere decisioni immediate di fronte a situazioni di gara in rapida evoluzione. GT Sophy ha dimostrato grande padronanza delle tattiche, tra cui diversi tipi di sorpasso e alcune manovre difensive.

Etichetta di corsa: aspetto fondamentale per il fair play. GT Sophy si è dovuta adeguare alle regole della sportività, molto sofisticate ma non troppo definite, per rispettare le corsie degli altri piloti e non causare urti.

Sony AI e i suoi partner hanno sviluppato un approccio innovativo all’apprendimento con rinforzo profondo e una nuova piattaforma, poiché nessuna combinazione degli algoritmi e delle infrastrutture esistenti era all’altezza della sfida. Riuscire a padroneggiare i complessi meccanismi delle gare di automobilismo all’interno di Gran Turismo Sport, simulatore di guida altamente realistico, rappresenta per l’intelligenza artificiale un vero punto di svolta. Per questo motivo se ne parla anche in un articolo pubblicato oggi su Nature, dal titolo Outracing Champion Gran Turismo Drivers with Deep Reinforcement Learning.

IA per esperienze di gioco e intrattenimento

Oltre a costituire una svolta dal punto di vista tecnico, la collaborazione tra PDI, studio che sviluppa titoli per PlayStation Studios, e Sony AI, team di sviluppo dell’intelligenza artificiale, è la dimostrazione di come l’IA possa regalare ai giocatori nuove esperienze di gioco. Sony AI e PDI valuteranno come integrare GT Sophy negli episodi futuri della serie Gran Turismo.

“L’obiettivo di Sony è “riempire il mondo di emozioni con il potere della creatività e della tecnologia” e Gran Turismo Sophy ne è l’incarnazione perfetta”, ha commentato Kenichiro Yoshida, Presidente e CEO di Sony Group Corporation. “In quanto “creative entertainment company”, Sony è l’unica ad aver avviato una collaborazione tra gruppi di questa portata, il che ci ha permesso di costruire un’IA di gioco dedicata agli appassionati. È indice di grandi progressi nel campo dell’intelligenza artificiale e offre ai fan di GT di tutto il mondo esperienze eccezionali”.

“Gran Turismo Sophy rappresenta uno sviluppo significativo nell’ambito dell’IA: non nasce semplicemente per essere migliore dei giocatori in carne e ossa, ma per essere un avversario in grado di affinare le tecniche dei piloti e stimolarne la creatività” ha dichiarato Hiroaki Kitano, CEO di Sony AI. “Siamo convinti che questa grande innovazione possa aprire le porte a nuove opportunità non solo per la comunità dei giocatori, ma anche in ambiti quali corse autonome, guida autonoma, controllo e robotica ad alta velocità”.

“Le ricerche nel campo dell’IA rappresentano un’ottima occasione per riflettere su cosa significa davvero essere umani e su come migliorare la coesistenza tra tecnologia e società” ha spiegato Kazunori Yamauchi, Presidente di Polyphony Digital. “Sin dal suo primo titolo, lanciato nel 1997, la saga di Gran Turismo ha costantemente superato i limiti dei videogiochi e dell’innovazione, grazie alla curiosità nei confronti della tecnologia. Gran Turismo Sophy è un’ulteriore dimostrazione di questa filosofia e sono sicuro che questo concetto di IA saprà contribuire al futuro dei videogiochi quanto a quello delle automobili”.

Risultati di gara: una vittoria per i giocatori e l’IA

Sony ha messo alla prova le abilità di GT Sophy facendola competere con quattro dei migliori piloti di Gran Turismo al mondo, in occasione di due eventi Race Together 2021 Challenge svoltisi il 2 luglio e il 21 ottobre 2021. Dopo alcune modifiche apportate sulla base dei risultati della prima gara, nel secondo evento di ottobre, GT Sophy ha superato i migliori piloti di GT, sia nelle corse a tempo che nelle gare in stile Campionato FIA GTA.

Dalle dichiarazioni dei più grandi piloti che hanno gareggiato contro GT Sophy, si evince tutto l’entusiasmo per ciò che potrebbe riservare il futuro.

“Avevo totalmente dimenticato che stavo affrontando un’intelligenza artificiale. È stato molto divertente. In futuro, voglio tornare a gareggiare con l’agente”.

Takuma Miyazono, vincitore dei Campionati FIA Gran Turismo 2020

“Credo che gli agenti basati sull’IA possano diventare, per i piloti, dei grandi compagni”.

Shotaro Ryu, pilota di Gran Turismo nella classifica globale

“Con GT Sophy abbiamo scoperto nuove possibilità, che prima non riuscivamo nemmeno a immaginare”.

Igor Fraga, vincitore dei Campionati FIA Gran Turismo 2018

“Osservare le tecniche di gara di GT Sophy è stato molto interessante. Mi è stata di grande ispirazione”.

Emily Jones, finalista nei Campionati FIA Gran Turismo 2020

Maggiori dettagli sul progetto di Gran Turismo Sophy, la tecnologia e le gare Race Together 2021 Challenge sono disponibili sul Sito web di Gran Turismo Sophy.

