Apex Legends: Ribellione ora disponibile

Respawn Entertainment ha lanciato Apex Legends: Ribellione, l'ultimo grande aggiornamento per il pluripremiato sparatutto di eroi. Ribellione introduce Controllo, la nuovissima modalità a tempo limitato del gioco, una nuova Leggenda, Mad Maggie, un aggiornamento della mappa Olimpo sabotato, un nuovo Pass Battaglia, oltre a una raccolta per il terzo anniversario e un evento della community.





Una panoramica di tutti gli emozionanti contenuti in arrivo in Apex Legends: Ribellione può essere trovata di seguito:

Nuova modalità Controllo - Questa nuova modalità a tempo limitato, disponibile per le prime tre settimane di Ribellione, offre ai giocatori un modo completamente nuovo di godersi Apex Legends. Offrendo un'adrenalinica battaglia 9v9, Controllo offre a due squadre la possibilità di combattere per conquistare e controllare i punti della mappa. Il lavoro di squadra è imperativo per la vittoria, dato che la modalità presenta le squadre più grandi fino ad oggi e richiede alle Leggende di trovare nuovi modi per ottenere il meglio dalle loro squadre.

Nuova Leggenda Mad Maggie - Una nuova Leggenda che arriva agli Apex Games come una palla da demolizione, Mad Maggie è una spietata signora della guerra punk-rock e la più pazza della Frontiera. Con una maggiore abilità con il fucile, la capacità di dislocare i nemici dietro una copertura e un'Ultimate schiacciante, le abilità di Mad Maggie come eroe offensivo creano uno stile di gioco aggressivo.

Olimpo sabotato - Un vile attacco furtivo orchestrato dalla nuova Leggenda Mad Maggie ha portato il caos su Olimpo, teletrasportando oggetti ed edifici in tutta la città. Poiché il sabotaggio di Mad Maggie ha sconvolto l'ordine naturale, le Leggende dovranno adattarsi al loro nuovo ambiente per avere qualche speranza di sopravvivere.

Nuovo Pass Battaglia - Sii l'ultimo a rimanere in piedi con il Pass Battaglia di Ribellione! Entra nell'arena con stile dopo aver collezionato nuove skin, tra cui la pelle leggendaria Aces High di Seer, la pelle leggendaria Breaking the Law di Loba - oltre ai set completi per Ash, Crypto e Lifeline che mostrano le loro nuove skin Epiche. Completando il Pass Battaglia di Ribellione si sbloccano le skin Gentleman Baller e Scream Machine Reactive Hemlock. Il Pass Battaglia conterrà anche molte altre eccitanti ricompense lungo il percorso: Pacchetti musicali, Schermate di caricamento, Emote, Banner, Ciondoli per pistole e altro ancora.

Celebrazione del terzo anniversario - Per le prime tre settimane di Apex Legends: Ribellione, le Leggende possono partecipare ai festeggiamenti per il terzo anniversario di Apex Legends rivendicando i premi di login, tra cui:



- 8 febbraio - 15 febbraio - Tre pacchetti tematici Octane e la Leggenda stessa (se non è già presente nel roster del giocatore) - 15 febbraio - 22 febbraio - Tre pacchetti tematici Wattson e la stessa Leggenda (se non è già presente nel roster del giocatore - 22 febbraio - 1 marzo - Tre pacchetti tematici Valkyrie, più un pacchetto



Preparati a calarti in un Olimpo sabotato nei panni di Mad Maggie in Apex Legends: Ribellione oggi su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Origin e Steam!

