Trust diventa partner di Barco ClickShare

Trust, azienda leader del settore lifestyle tech e gaming, diventa partner ufficiale di Barco ClickShare, sistema di conferenze wireless, assicurando una perfetta integrazione per un’esperienza di videoconferenza coinvolgente.





Iris è la soluzione di successo di Trust, all-in-one, plug-and-play per video-call con immagini cristalline e ottime prestazioni audio. Lanciata recentemente, Iris ha già conquistato otto diversi premi, tra cui quello di PC Magazin’s Testsieger (Germania), Editor's Choice' di ITPro e decine di recensioni positive.

Obiettivo di Trust e Barco ClickShare è quello di affermare Iris per conferenze di alta qualità raggiungendo sempre più aziende per gestire al meglio i vari meeting digitali.

Iris si adatta ad ogni situazione; è una telecamera 4K che raggiunge fino 8 persone, rendendo le riunioni ibride e intuitive, accessibili a tutti. Abbinata a nuovi accessori come un supporto TV, un microfono esteso e una prolunga ottica attiva (che sarà disponibile da marzo 2022), trasformerà una conferenza in una video-call Smart e di livello. Il team in presenza avrà collegamenti e condivisioni di contenuti in modalità wireless con partecipanti da remoto in pochi secondi.





Grazie a Barco ClickShare conference sarà possibile gestire i vari meeting direttamente dal proprio laptop. Con un solo clic, collegandosi alla barra video all-in-one Iris, si potrà avviare una videochiamata dal proprio dispositivo.

Iris rende Trust un partner affidabile per tutte quelle realtà che vogliono avvicinare le persone virtualmente, con un'esperienza faccia a faccia, anche se a distanza.

Cosa rende Iris speciale?

- Facilità d'uso - Iris è operativo in pochi minuti e funziona con qualsiasi software di videoconferenza

- Ottimizzato per 2-8 persone nella stessa stanza, come la configurazione della maggior parte delle sale conferenze

- L'obiettivo ultra-wide view a 120º cattura tutti i presenti nella telecamera, permettendo loro di mantenere la distanza sociale

- Tecnologia avanzata, come la risoluzione 4K ultra-nitida, il miglioramento dell'immagine WDR, le modalità di tracciamento delle persone e la cancellazione del rumore.

- Prezzo competitivo.

Altre News per: trustdiventapartnerbarcoclickshare