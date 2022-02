Beats Fit Pro - molte Star protagonisti della campagna Vibey Beats

NAOMI OSAKA, KAIA GERBER, VINCE STAPLES E QUEN BLACKWELL STAR PROTAGONISTI DELLA CAMPAGNA VIBEY BEATS PER I NUOVI BEATS FIT PRO

Sulle note del brano "Magic” di Vince Staples, che uscirà il 14 febbraio, tratto dall'attesissimo album che sarà distribuito in primavera

Beats by Dre (Beats) condivide la sua nuova campagna per il lancio globale dei Beats Fit Pro, auricolari totalmente wireless progettati per un ascolto premium e per il massimo comfort. Divisa in quattro scene di 15 secondi, ognuna presenta una personalità con un talento diverso: la campionessa di tennis Naomi Osaka, la modella e attriceKaia Gerber, il cantante rapper Vince Staples e la star dei social media Quen Blackwell. Questi protagonisti di fama internazionale sono stati scelti accuratamente per l’influenza positiva sulla cultura giovanile di oggi, così come per le loro capacità di ridefinire e far evolvere le loro rispettive carriere.

Girato interamente a Los Angeles, i quattro talent si muovono a tempo di “Magic” di Vince Staples, in uscita il 14 febbraio. Prodotto da Mustard, “Magic” è il primo singolo dell'attesissimo album di Staples Ramona Park Broke My Heart in uscita in primavera con Blacksmith Recordings / Motown Records. I video terminano con la scritta “Move how you want to”, un riferimento al design unico e flessibile dei Beats Fit Pro, che consentono un comfort totale durante qualsiasi tipo di attività.

“I Beats Fit Pro sono stati progettati per gli appassionati di musica alla ricerca della migliore esperienza di ascolto possibile. Per noi, ciò significa massime prestazioni acustiche e una vestibilità comoda e sicura per tutto il tempo necessario”, ha dichiarato Chris Thorne, CMO di Beats. “Abbiamo voluto veicolare la nostra campagna attraverso il messaggio che la musica è per tutti e che ognuno può sfruttarla come meglio preferisce, e questo è il motivo per cui abbiamo scelto di collaborare con personalità grintose che amano la musica tanto quanto noi”.









Informazioni sui Beats Fit Pro



I Beats Fit Pro, gli auricolari del brand più evoluti di sempre, sono in grado di o?rire le massime prestazioni acustiche, e sono progettati per uno stile di vita attivo e dotati di alette di sicurezza dal design innovativo. Grazie alla massima vestibilità e al comfort totale, i Beats Fit Pro rappresentano una vera e propria rivoluzione degli auricolari per il fitness quotidiano: o?rono tre diverse modalità di ascolto, la funzione automatica di Play/Pausa, sono resistenti al sudore e all'acqua (IPX4) e dotati delle magiche funzionalità o?erte dal chip Apple H1.



I Beats Fit Pro sono disponibili in quattro colori: Bianco, Nero, Grigio salvia e Viola ametista, al prezzo di 229,95 €.

Altre News per: beatsmoltestarprotagonistidellacampagnavibey