LEGO presenta LEGO DUPLO Ora del bagnetto

IL GRUPPO LEGO PRESENTA LA NUOVA LINEA LEGO DUPLO “ORADEL BAGNETTO” E CELEBRA CON I GENITORI

LE TAPPE FONDAMENTALI DELLA CRESCITA DEIPIÙ PICCOLI

Developing happy littleminds through play: questa la promessa del Gruppo LEGO, espressa dalla linea LEGO DUPLO,ideata per i più piccoli e pensata per permettere loro di sviluppare al megliole capacità interpersonali e cognitive durante il gioco. È risaputo,infatti, che alcune competenze si apprendono fuori dalle classi scolastiche,come ad esempio le skills emotive fondamentali per la crescita deibambini. Per questo motivo, i playset LEGO DUPLO sono perfetti per stimolare laresilienza, l’espressione e la sicurezza di sé.

Da oggi, l’universo DUPLO si fa ancora più grande,con l’arrivo della linea pensata per il momento del bagnetto: LEGO DUPLO Ora del bagnetto. Tre divertenti e colorati set per incoraggiarei piccoli costruttori all’uso della propria creatività e ad incentivare l’apprendimento di competenze, utili durante il percorsodi crescita.

Si parte con LEGO®DUPLO Ora del bagnetto: Panda rosso galleggiante (10964). Ideale perfavorire lo sviluppo dei bambini in età prescolare, questo set ha come protagonistaun tenero panda, che i più piccoli ameranno coinvolgere in una gara di schizzi,o lavare grazie al secchiello presente nel set. Un’esperienza di gioco checonsente ai genitori di vivere le tappe fondamentali della crescita dei propribimbi attraverso un momento di divertimento e apprendimento!

Seconda new entry, LEGO® DUPLO Ora del bagnetto: Treno degli animali galleggiante(10965). A far compagnia nella vasca da bagno, un ippopotamo, una papera eun orso polare, pronti a far scatenare la fantasia dei piccini. Gli animalisono posizionati su tre anelli galleggianti colorati e, oltre ad un secchielloin cui lavarli, è presente anche una nuvola che riproduce l’effetto dellapioggia: il divertimento è assicurato!

Infine, LEGODUPLO Ora del bagnetto: Isola degli animali galleggiante (10966). Un setdi gioco dal sapore tropicale, ideale per lo sviluppo di bambini dai 18 mesi insu che amano gli animali. I protagonisti sono un leone, comodamente seduto suun’isola, un fenicottero in equilibrio sull’anello galleggiante, un pesce e unpolpo pronti ad avventure sott’acqua. Inoltre, l’isola può essere divisa in dueparti e la metà inferiore può essere usata per giocare anche fuori dall’acqua.

Tutti e tre i set sono adatti a bambini di età prescolare, dai 18 mesi insu, e offrono innumerevoliopportunità di apprendimento attraverso il gioco. I simpatici animali sonocomposti da due mattoncini e sono posizionati su anelli galleggianti coloratiche, grazie al gancio arrotondato di cui sono forniti, possono essere collegati tra loro, creando unafantasia di bolle ogni volta che li si muove. Per agevolare la pulizia inoltre,tutte le parti del set si aprono per garantirel’igiene, bagnetto dopo bagnetto.





“Learning Through Play” rappresentala filosofia DUPLO, supportata da cinquant’anni di sviluppo dei prodotti e da un continuo lavoro di ricerca scientificasull’importanza del gioco nei primi anni della crescita del bambino. I playsetsi rivolgono infatti ad un’età in cui il cervello si sviluppa velocemente eoffrono attraverso l’esperienza ludica lezioni importanti, oltre a tantodivertimento.

Tutta la linea LEGO DUPLO è stata progettata perdar vita a storie coinvolgenti, anche grazie ai personaggi scelti e allapalette colori utilizzata, per stimolarela creatività dei più piccoli all’insegna della sicurezza e della qualità:questi mattoncini, facili da manipolare,posizionare e smontare, soddisfano i più rigorosi standard mondiali dal 1969.I pezzi vengono infatti sottoposti a numerositest, tra cui caduta, riscaldamento, schiacciamento e torsione.

