EA SPORTS annuncia le Stelle del Futuro di FIFA 22

Un entusiasmante gruppo di 11 giocatori emergenti è stato scelto come Stelle del Futuro di FIFA 22 di EA SPORTS! Tra le Stelle del Futuro di quest'anno emergono Emile Smith-Rowe, Trevoh Chalobah, Ibrahima Konaté e Conor Gallagher! Stelle del Futuro riconosce i talenti più brillanti che hanno 23 anni o meno e che hanno mostrato un alto potenziale, ma non sono ancora diventati affermate stelle mondiali o non sono stati pubblicati nelle passate campagne Stelle del Futuro .

Ecco la lista completa delle Stelle del Futuro:

Squadra 1 (embargo 4 febbraio)

1. Jude Bellingham

2. Aurélien Tchouaméni

3. Dušan Vlahovic

4. Trevoh Chalobah

5. Emile Smith-Rowe

6. Ibrahima Konaté

7. Conor Gallagher

A partire da oggi, i fan possono inserire i giovani talenti più brillanti del calcio nella propria squadra con incrementi di valutazione che riflettono il loro potenziale, per diventare i migliori del mondo.

La campagna Stelle del Futuro mette in evidenza alcuni dei migliori e più brillanti giovani talenti che sono andati a imporsi nel calcio mondiale. I giocatori scelti come Stelle del Futuro che in passato si sono guadagnati una nomina a Squadra dell'Anno e hanno ottenuto alcuni dei più alti riconoscimenti sul campo includono: Phil Foden, Lautaro Martinez, Trent Alexander-Arnold, Erling Haaland, Mason Mount e Rúben Dias.

