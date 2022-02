Grand Theft Auto 6 confermato

Rockstar ha finalmente confermato lo sviluppo di un nuovo GTA. La software in una conferenza stampa ha annunciato che un nuovo capitolo della serie è in lavorazione e tutto va secondo i loro piani. Dopo anni di silenzio questo è il primo annuncio ufficiale di Rockstar sul nuovo gioco.



“Sappiamo che molti di voi hanno chiesto novità riguardo un nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto. Siamo felici di confermare che lo sviluppo attivo per la prossima installazione di Grand Theft Auto è a buon punto. Non vediamo l’ora di condividere più informazioni non appena saremo pronti, dunque restate sintonizzati sul Rockstar Newswire per nuovi dettagli ufficiali”.

Portavoce Rockstar

Fonte IGN



