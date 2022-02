Caduta dei capelli : Ecco tutti i rimedi

Come combattere caduta dei capelli?



Trattamenti locali contro la caduta dei capelli

Alla nascita ognuno di noi eredita geneticamente follicoli piliferi che si svilupperanno e che costituiranno i nostri futuri capelli quando raggiungeremo la maturità. I capelli sono un vero capitale di bellezza, un bene seducente e anche un riflesso della nostra salute. Quindi, quando cadono in grandi quantità, provocano sgomento ed è normale!Esistono però soluzioni per ridurre e rallentare la caduta dei capelli e soprattutto stimolare la ricrescita. Allora come reagire?

Se la caduta dei capelli è allo stato iniziale o se si tratta della perdita di capelli stagionale, possono essere effettuati trattamenti locali come shampoo stimolanti e lozioni per prevenirla.



Questi prodotti contengono generalmente:

- Estratti vegetali come il chinino, noto per il suo rafforzamento della struttura del capello

- Vitamine del gruppo B

- Minerali

- Altre molecole come l'amminoxil (o anche la finasteride su prescrizione medica) brevettate per il loro effetto anticaduta



Il consiglio è comunque quello di distanziare gli shampoo per non aggredire i capelli con un massimo di 3 a settimana. Se i capelli sono grassi o inclini alla forfora, si consiglia di utilizzare un prodotto di cura adatto per ogni problema oltre a shampoo e/o lozione anticaduta.

Ogni due trattamenti è anche preferibile utilizzare uno shampoo extra delicato. Non usare shampoo per bambini, non sono adatti agli adulti.



Integratori alimentari contro la caduta dei capelli

Anche la caduta dei capelli è collegata carenze alimentari quali zinco, magnesio, calcio, vitamine del gruppo B o ferro. I capelli sono anche un ottimo indicatore di queste carenze e in particolare delle carenze minerali. Quindi anche gli integratori alimentari sono uno dei primi rimedi da utilizzare quando iniziano a cadere i capelli poiché permettono con un trattamento di almeno 3 mesi di migliorarne l'aspetto e di rivitalizzare il ciclo capillare .



Questi integratori alimentari migliorano la microcircolazione capillare e riducono l'infiammazione a livello bulbare che precede la caduta dei capelli. Forniscono vitamine del gruppo B: B6, B8, Zinco, aminoacidi solforati necessari per la sintesi della cheratina e la crescita dei capelli.



Alcuni integratori alimentari sono anche sebo-regolatorie possono quindi ridurre la produzione di sebo in eccesso che può essere la causa della caduta dell'alopecia. In questi integratori sebo regolatori troveremo principalmente Zinco e olio di semi di zucca, ad esempio. Anche la presenza di taurina è importante in questi integratori alimentari, perché aiuta a combattere i radicali liberi, responsabili dell'invecchiamento precoce del bulbo pilifero. Senza dimenticare lievito di birra, che ancestralmente svolge un'azione fortificante sui capelli.



Caduta dei capelli: i trattamenti naturali



Fitoterapia contro la caduta dei capelli

Il mondo delle piante può aiutarci contro della caduta dei capelli .Grazie alla fitoterapia, si possono curare molti problemi di capelli. Molte sostanze delle piante infatti si trovano negli integratori alimentari sopra citati e sono generalmente associate a minerali per poter beneficiare della cosiddetta azione sinergica potenziata.



- Si possono usare piante per uso locale per attrito sul cuoio capelluto come il chinino estratto dalla china. Il chinino come già detto è infatti usato nella composizione di molti shampoo, lozioni e frizioni anticaduta.

- Il pino silvestre contiene una molecola chiamata alfa-pinene che promuove la crescita cellulare locale nel bulbo pilifero.

- La liquirizia modifica l'azione degli enzimi responsabili della caduta dei capelli.

- Il bosso che utilizzato in decotto sotto forma di frizione ha un effetto benefico per fermare la caduta dei capelli.

- Rosmarino, Bardana, Radice di Ortica sono tutte piante che migliorano l'aspetto generale dei capelli e aiutano ad arrestare la caduta.



Non esitate a chiedere consiglio al vostro farmacista su come ottenere e utilizzare queste piante.



Omeopatia per la caduta dei capelli



In omeopatia sono indicati diversi rimedi. Attenzione, queste indicazioni sono date in generale e devono essere oggetto di una visita da un omeopata al fine di determinare il rimedio adattato nonché il dosaggio appropriato per ogni persona.



A solo titolo informativo elenchiamo solo alcune sostanza che aiutano a combattere l'alopecia:il Thallium sulfuricum, Bryonia alba, Selenium metallicum, Fluoricum acidumArsenicum album, Natrum muriaticum , Aurum metallicum, Arsenicum album, Phosporus, Lycopodium clavatum ecc.



Aromaterapia contro la caduta dei capelli



Anche qui bisogna prestare molta attenzione quando si utilizzano per la prima volta gli oli essenziali al fine di rilevare un'intolleranza o un'allergia e non utilizzarli nei bambini o nelle donne in gravidanza.



Il consiglio generale è comunque di non esporsi al sole entro 2 ore dall'applicazione di un olio essenziale.

Selezione di oli essenziali per capelli:- Olio essenziale di Ylang ylang grazie al suo potere antiossidante.- Olio essenziale di rosmarino che attiva la microcircolazione nel bulbo pilifero.- Olio essenziale di limone per il suo effetto tonificante sul cuoio capelluto- Olio essenziale di Cedro+ Olio essenziale di Tea Tree + Olio essenziale di Palmarosa è una miscela che può essere utilizzata in uno shampoo per la caduta dei capelli su un cuoio capelluto grasso.Chiedete sempre consiglio al vostro farmacista sull'uso di questi oli essenziali che hanno principi attivi a volte molto potenti e che potrebbero essere incompatibili con l'assunzione di determinati farmaci.

