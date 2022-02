Drusilla Foer Wikipedia : Chi è il personaggio di Gianluca Gori a Sanremo 2022

Drusilla Foer chiude la terza notte del Festival di Sanremo 2022 con un lungo e commovente monologo. Drusilla Foer è il personaggio creato dalla mente geniale di Gianluca Gori è dire poco. Drusilla Foer è soprattutto una donna nobile dal carattere ribelle e anticonformista. Nonostante sia nato dal nulla, anzi dal percorso di identità e autodeterminazione intrapreso e amato dal suo autore, ha raggiunto un'enorme popolarità: in poco tempo è passato dall'essere un alter ego di Gianluca Gori ad avere una vita di per sé.

Drusilla Foer è nata a Siena il 23 luglio 1945 sotto il segno del Leone e non si può dire con certezza che la sua vita sia noiosa. Pittrice, attrice, modella, sceneggiatrice, fotografa, cantante, ha posato per importanti copertine di moda e deve il suo iniziale successo al web. Ora ha il suo sito Web e il suo profilo Instagram che aggiorna quotidianamente con idee, pensieri, date del tour e storie di vita quotidiana.

Nella sua biografia compaiono due mariti: il primo è "un orribile texano che poi ho tradito", come ha detto la stessa Drusilla in un'intervista. Il secondo marito era il belga Herve Foer, discendente della nota famiglia Dufur. Herve Foer è morto, quindi oggi Drusilla è una vedova di 54 anni. Il nome Drusilla deriva dal nome di una nave in cui Foer confessò di aver trascorso una notte d'amore. Nella filmografia di Drusilla Foer c'è Magnificent Presence, un'opera del 2012 di Ferzan Ozpetek. Nel 2022 ha partecipato al film “Semper più bello”, commedia di Claudio Norza.

