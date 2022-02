Link Builiding, come si fa? Ecco perché è così importante

Si sente spesso parlare di link builiding e nella maggior parte dei casi viene sottovalutato. Eppure è un fattore fondamentale per fare in modo che i motori di ricerca diano autorevolezza al sito per il suo posizionamento. Vediamo insieme che cos’è e come si fa.

Che cos’è il link building?

Il sito web è stato finalmente messo online, con i contenuti che possiedono le frasi chiave corrette e con una struttura della pagina che contiene ogni tipo di dettaglio necessario. Ma c’è ancora un fattore da mettere in pratica, ovvero il link builiding.

Questa strategia è molto importante perché permette di posizionare il sito all’interno del motori di ricerca. Come? Favorendo il ranking grazie alla quantità nonché qualità dei link utilizzati degli altri siti web che puntano proprio al sito personale/aziendale.

Ci sono moltissime tecniche al fine che tutto questo meccanismo avvenga nella maniera più corretta. Ma quali sono?

Link building come si fa?

La parola stessa link building spiega al meglio quale sia il fine di questa strategia. Per fare un esempio pratico si prende un classico ecommerce di make up professionale e uno dei contenuti spiega nel dettaglio una tipologia di rossetto, con ingredienti – nuance – INCI e caratteristiche.

Ora si prende un blog con dei contenuti che parlano di make up oppure di rossetti e che per restare sempre aggiornato su questa marca legge la scheda dell’e-commerce. Non solo, all’interno del suo contenuto per renderlo ancora più ricco e dettagliato metterà un link interno con l’indirizzo web della scheda del rossetto dell’e-commerce citato prima (guarda in questo sito, segui questo link per avere tutte le informazioni sul rossetto).

Tutti gli utenti che leggeranno il contenuto del blog, cliccheranno sul link interno che rimanda al sito dell’e-commerce. Un esempio base proprio per spiegare il concetto di fondo del link building.

Oggi i motori di ricerca valutano questo genere di metodologia con i link esterni a siti autorevoli, considerandoli affidabili e con contenuti ricchi di informazioni.

Nel tempo le cose sono notevolmente cambiate e ogni giorno il web rivoluziona il suo modo di agire. Oggi Google, che è il motore di ricerca per eccellenza, basa la sua metologia di classificazione su due principi: autorevolezza nonché rilevanza di quel sito web.

Non solo, si parla anche di page ranke che si basa su un algoritmo con un punteggio da 0 a 10 che si da al sito web, in merito ai due principi di cui sopra.

Ma come fare per ottenere dei link in entrata al sito web personale o aziendale? Anche in questo caso le tecniche sono differenti e si passa dalla creazione di un contenuto oppure un semplice video a seconda di quello di cui si sta parlando.

È bene evidenziare che il posizionamento del sito all’interno di un motore di ricerca non è solo dai link ma sono necessarie anche le parole chiave adatte. Le “Anchor Text” fanno parte del contenuto e della sua struttura, così da rendere l’invito a cliccare sul link più spontaneo possibile.

Diventano quindi ottimali per aumentare il valore dell’autorevolezza del sito grazie al contenuto e, appunto, alla parola chiave scelta per mettere il link in uscita.

Come ottenere i link in uscita sui siti?

C’è una domanda che nasce spontanea, ovvero come fare per farsi conoscere e ottenere i link in uscita del proprio sito?

Come primo step si può chiedere agli amici oppure conoscenti che hanno un blog , per la creazione di contenuti appositi

, per la creazione di contenuti appositi Cercare di ampliare la propria autorevolezza aggiungendo il sito all’interno delle liste che si occupano di attività locali anche sfruttando l’area geografica

Sfruttare le directories registrandosi inserendo l’url per ricevere il link così da variare con comunicati stampa oppure articoli.

registrandosi inserendo l’url per ricevere il link così da variare con comunicati stampa oppure articoli. Avere un blog all’interno del proprio sito aziendale così da comunicare con il pubblico del web attraverso degli articoli con contenuti interessanti.

Una delle particolarità più interessanti del link building è l’essere il più possibile naturale, mai studiato e non artificiale. Cosa significa? Semplice, i link non devono essere artefatti e l’utente che legge deve essere sicuro che tutto sia avvenuto in maniera naturale, con condivisioni sui social e non solo.

Tecniche e consigli

Ci sono anche altri fattori da tenere in considerazione che si basano su:

Creare dei link in uscita a siti autorevoli oppure autori al fine di ricevere in cambio il link. Una strategia molto seguita negli ultimi tempi cercando di considerare sempre la propria nicchia e il proprio argomento di punta.

a siti autorevoli oppure autori al fine di ricevere in cambio il link. Una strategia molto seguita negli ultimi tempi cercando di considerare sempre la propria nicchia e il proprio argomento di punta. Recensire un prodotto o un servizio che si è acquistato di recente è sempre una tecnica SEO molto utile per avere un link in cambio.

o un servizio che si è acquistato di recente è sempre una tecnica SEO molto utile per avere un link in cambio. Ottenere i link solamente grazie alla creazione di contenuti molto interessanti, ricchi e di facile condivisione per gli utenti della nicchia di interesse.

solamente grazie alla creazione di contenuti molto interessanti, ricchi e di facile condivisione per gli utenti della nicchia di interesse. Non sottovalutare l’importanza dei webinars che possono essere fatti per attrarre non solo pubblico ma anche dei link in uscita.

che possono essere fatti per attrarre non solo pubblico ma anche dei link in uscita. Chiedere agli esperti dei settori un parere o un commento così da ricevere un link in uscita al proprio sito personale/aziendale e un numero di pubblico maggiore.

