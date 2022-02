Come app e software cambieranno il nostro modo di vivere nei prossimi mesi: ecco quali sono 8 trend del 2022

Ogni anno vengono realizzate nuove piattaforme, app e software che in qualche modo cambiano un aspetto della nostra vita e ci aiutano a svolgere determinati compiti quotidiani ma sono anche utili nel tempo libero o al lavoro.



La digitalizzazione tecnologica continua a offrire tantissimi vantaggi attraverso le risorse multimediali, utili sia sotto la prospettiva sociale ma anche per quanto riguarda la didattica, in un valzer fra divertimento e professionalità che si tengono stretti.



Ecco quali sono i trend del 2022 per quanto riguarda le 8 app e i software hanno cambiato il nostro modo di vivere.

Registro LEI

Poket

Too good to go

Tik Tok

Telegram

Remini

We Ward

Moovit

Conoscere il codice LEI aiuta a verificare i dati di una persona giuridica che effettua una transazione finanziaria. Questo software sarà sicuramente un trend del 2022 perché consente di ottenere migliore trasparenza sul mercato, quindi è ottimo sia per i privati che per aziende e imprenditori.Un'app semplice quanto estremamente pratica, un raccoglitore di contenuti multimediali, con Poket è possibile creare una cartella dove vengono salvate immagini, testi, articoli, video e qualsiasi dato sia rilevante o possa tornare utile. Un gran bel trend per il 2022.App che permette di acquistare il cibo e gli alimenti a bassissimo prezzo, ideata per combattere gli sprechi alimentari. Sicuramente questa soluzione cambierà sotto molti aspetti il modo di mangiare degli italiani e non solo, ma soprattutto è utilissima per chi ha poco tempo a disposizione per preparare pranzo o cena.Ormai è l'app di cui nessuno può fare a meno, dagli artisti agli utenti, dagli imprenditori a chi possiede un'azienda o un ristorante, Tik Tok ha scalato le classifiche delle app social indispensabili, superando Facebook e Instagram.Sono tantissime le persone che utilizzano questo canale comunicativo, il motivo riguarda le condizioni di privacy migliori, rispetto ad altre app, per questo e per i suoi servizi e funzioni, Telegram sta scalando le classifiche di gradimento e sta diventando sempre di più il re incontrastato dei download.Software in grado di migliorare la qualità delle foto scattate o delle immagini rovinate, che si tratti di foto sfocate o senza messa a fuoco, questa app consente di compiere dei veri miracoli e ottenere la massima qualità anche dalle foto più difficili da far risorgere.Questa app è sbarcata da poco in Italia e ha ottenuto più di 700 mila download, We Ward è l'app che paga per camminare, ogni tot passi verranno assegnati dei ward che potranno essere convertiti in voucher, buoni regalo e denaro. Un ottima soluzione per motivarsi a restare in forma e camminare un po' di più per il 2022.Questo software sta ottenendo sempre più successo perché consente di scegliere percorsi alternativi, avere info sul traffico, selezionare e scoprire i trasporti pubblici e la distanza per raggiungere un luogo in città. Perfetta per il lavoro, Moovit è l'ideale anche per i viaggi o i weekend di relax.

