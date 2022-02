Two’s Day Fai squadra e diventa un duo inarrestabile in questo Two's Day, 2/2/22

Chiamate tutte le coppie, gli amici, gli amici delle coppie, i membri della famiglia, la vostra cotta del liceo (...avete capito bene) per fare squadra e diventare un duo inarrestabile oggi 2/2/22 - un giorno che abbiamo ufficialmente battezzato Two's Day.

Miglior gioco dell'anno ai Game Awards, It Takes Two è un'emozionante avventura in co-op che vede i giocatori calarsi nei panni di Cody e May, una coppia in conflitto che si trasforma in bambole attraverso mezzi magici sconosciuti. I giocatori devono aiutarli a superare le loro differenze mentre si fanno strada attraverso un viaggio pieno di gameplay allegramente dirompente e momenti oltraggiosi e sentiti, che mettono alla prova la loro collaborazione.



Che sia sul divano o in co-op online con il gioco in split-screen, It Takes Two ha riunito persone da tutto il mondo. Per questo, stiamo celebrando il Two's Day e diffondendo l'amore con alcune sorprese sui canali social di EA Originals - Assicurati di dare un'occhiata! Stiamo anche invitando i nuovi giocatori a partecipare all'avventura con It Takes Two in vendita su tutte le piattaforme*. Con il Friend's Pass**, condividi gratuitamente con un altro giocatore questa strabiliante avventura in co-op.

Dato che due è sempre meglio di uno, martedì 22/2/22 avremo anche una seconda celebrazione del Two's Day! non vogliamo rovinare la sorpresa per ora, ma fidatevi di noi - questo è un evento che sicuramente non vorrete perdere. E non preoccupatevi, non abbiamo dimenticato il giorno di San Valentino in mezzo a tutte le celebrazioni del Two's Day - rimanete sintonizzati sui social quel giorno per qualche sorpresa extra.

