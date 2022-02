Morta Monica Vitti a 90 anni : addio regina

Monica Vitti è Morta a 90 anni, nella sua casa romana. Malata da tempo, viveva da anni lontana dai riflettori. Nella sua carriera quarantennale, ha ricoperto ruoli che spaziano dal tragico al comico, dall'incomunicabilità di Antonioni alla commedia all'italiana, dove è stata protagonista e partner di Sordi e Gassman tra gli altri. Per lei tre Nastri d'argento, 5 David di Donatello, il Leone d'oro alla carriera a Venezia nel 1995.

Lo scrive Walter Veltroni su twitter. "Roberto Russo, il suo compagno di questi, mi chiede di comunicare chenon c'è più.' Lo faccio con grande dolore, affetto, e rimpianto. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma il 3 novembre del 1931, aveva compiuto da qualche mese 90. Attrice icona del cinema italiano. Assente dalle scene dal 2001 ,quando fu ricevuta al quirinale per i david di Donatello. musa di Michelangelo Antonioni,della commedia all'italiana al fianco di Alberto Sordi.

Immediate le reazioni e il cordoglio alla notizia della morte di Monica Vitti: "addio alla regina del cinema italiano. Oggi è una giornata davvero triste, scompare una grande artista e una grande italiana", la saluta il ministro della Cultura Franceschini. Un lungo applauso in Sala stampa a Sanremo, tutti in piedi, alla notizia. Artista" completa, dalla personalità forte e incisiva. Giovani attrici dovranno studiare bene le sue interpretazioni, ne saranno illuminate", dice Carlo Verdone.

Amadeus promette un omaggio, stasera, a Monica Vitti. "A volte basta una emozione vera, un gesto, una parola, un applauso o uno sguardo sincero", dice. La co-conduttrice Lorena Cesarini : "Voglio godermi questo Festival ogni secondo. Conservare ogni ricordo, divertirmi e farvi divertire. E spero di rimanere nel cuore di tutti". Fiorello al telefono: "Stasera per me plaid e tisana. Gli ascolti da record, dice poi Amadeus, sono la "vittoria della musica". Premiata la leggerezza, per il direttore Rai1 Coletta.

: Monica Vitti (1931 — 2022) - mubi : Monica Vitti (1931 — 2022) - Corriere : ?? È morta Monica Vitti - Agenzia_Ansa : FLASH | E' morta Monica Vitti #ANSA - DaveSpim : @Ilsolito_In @daz_elfo Guarda quando ho iniziato a leggere pensavo anche io che parlassi di Monica Vitti ??????!! Cmq… - PRosati1974 : RT @Poesiaitalia: Il mondo del cinema piange la scomparsa di Monica Vitti, diva del cinema italiano. #MonicaVitti -

