Destiny 2: La Regina dei Sussurri - Trailer delle armi

Il nuovo trailer di Destiny 2: La Regina dei Sussurri presenta alcune delle armi che i guardiani brandiranno contro Savathûn nella prossima espansione, oltre al nuovo equipaggiamento esotico e ai falcioni (una variante per classe). I guardiani potranno inoltre creare le proprie armi, forgiando così un potente arsenale personalizzato.

La Regina dei Sussurri lancia un nuovo archetipo di arma - il falcione - che i giocatori potranno sfruttare per contrastare la Covata Lucente. Il falcione è un'arma da mischia con visuale in prima persona che consente di affrontare direttamente i nemici, di sparare proiettili e non solo.



Destiny 2: La Regina dei Sussurri esce il 22 febbraio.



Cosa succede al momento in Destiny 2:

Stagione dei Perduti – La storia della stagione in corso volge al termine, mentre la Megera Regina si avvicina. Quali verità nascoste scopriremo? Chi riuscirà a sopravvivere?



Anniversario dei 30 anni di Bungie – Festeggia tre decenni di videogiochi epici con Bungie! L'anniversario include una nuova segreta, il ritorno del lanciarazzi esotico Gjallarhorn, nuovi set di armatura, armi ed elementi cosmetici ispirati al passato di Bungie.

