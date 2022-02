Trust: Game-Lovers: quando il divertimento è unisex

Game-Lovers: quando il divertimento è unisex





Covid e quarantene stanno ancora costringendo tante persone a passaremolto più tempo in casa e il consumo di videogiochi continua ad essere increscita. Nonostante quello che si pensi, anche le donne stanno giocando unruolo cruciale per il successo dell’industria: lo ha rivelato tempo fa l’analisi diIPSOS Mori “Women Played. Women Paid. Women Made”, ma anche il rapporto “I videogiochiin Italia nel 2020” pubblicato da IIDEA (Italian Interactive DigitalEntertainment Association), che conferma che su un totale di 17 milioni digiocatori la percentuale di donne raggiunta è del 47%, pari a circa 8 milionidi appassionate.





Trust, brand specializzato nel settore degliaccessori digitali e gaming, è pronto quindi ad offrire una giornata degliinnamorati davvero diversa dal solito, con la sua vastissima gamma di accessorida gioco per un San Valentino fatto sì di passione, ma passione per ilgaming!

Che siate una coppia o single, mettete da partecenette al lume di candela e passate una serata alternativa sfidandovi alvostro gioco preferito, armati degli accessori più performanti di sempre.

Qui sotto qualche proposta firmata Trust:

GXT 322CARUS

Ad un vero gamer non può mancare un headset che si rispetti.

Cuffie da gioco con archetto regolabile, microfono flessibile,controllo del volume ed esclusione audio del microfono su esterno delpadiglione. 1 metri di cavo in nylon, anti-groviglio,

studiate per PC e console.

Prezzo: € 39,99

GXT 863MAZZ: TASTIERA MECCANICA

Tastiera meccanica da gaming, per veri giocatori esperti, coninterruttori di lunga durata a risposta rapida e illuminazione a onda arcobaleno.Gli interruttori meccanici Outemu RED sono reattivi e resistenti. Attivando lamodalità gaming, il gioco non si interrompe se per sbaglio viene premuto iltasto Windows.

Prezzo: € 49,99

GXT 881ODYSS: TASTIERA GAMING SEMI-MECCANICA A LED

La tastiera sfrutta tecnologie combinate per offrire ai giocatori tuttoil necessario per dare il meglio: anti-ghosting, luci LED, sensazionimeccaniche. Ideale per chi si affaccia per la prima volta al mondo del gaming evuole cominciare a dotarsi di strumenti specifici e tecnicamente piùperformanti, è il perfetto passaggio intermedio per diventare un gamer pro. Prezzo:€ 39,99

GXT 107IZZA

Un comodo mouse da gioco gaming con un potente design wireless eilluminato, 6 pulsanti sensibilissimi, pensato per un uso ambidestro. Pergiocare in un raggio wireless di 10 metri, senza l'ostacolo dei cavi. Adatto achi preferisce videogame che richiedono molto spazio e movimenti ampi, come adesempio per la categoria shooter.

Prezzo: € 30,99

GXT 922WYBAR

Design elegante e luci LED RGB, risoluzione 7200 DPI sono lecaratteristiche distintive di questo mouse gaming. Impugnatura comoda eprecisone con sensore ottico, è progettato per garantire un funzionamentofluido. I lati a trama offrono una presa salda per ore e ore di gioco, inoltre,il cavo a treccia da 2,1 m offre grande libertà e nessuna preoccupazione per ladurata della batteria. Prezzo: € 24,99





Iprodotti Trust sonodisponibili in Italia presso i migliori rivenditori fisici e onlinee sul webshop Amazon di Trust.

