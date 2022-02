TFT: Aggeggi e marchingegni Notti al Neon

Notti al Neon, l'aggiornamento di metà set di TFT: Aggeggi e marchingegni, arriva sul PBE, per poi approdare sui server live il 16 febbraio





Notti al Neon, l'aggiornamento di metà set di TFT: Aggeggi e marchingegni, include oltre 20 nuove unità, tre nuovi tratti dei campioni e 80 nuovi Impianti. Inoltre, verranno introdotti anche un nuovo pass, nuove Mini Leggende, arene e la nuova Mini Leggenda mitica Abyssia. E come se non bastasse, Silco della serie Arcane arriverà sulla Convergenza per aggiungere ben più della sua mistura instabile alla mischia. L'aggiornamento di metà set sbarcherà sui server di prova del PBE il 1° febbraio e su quelli live il 16 febbraio, con la patch 12.4.











Aggiornati e potenziati: nuovi tratti

Hextech

Benvenuti nel nostro sogno Hextech, dove ogni manciata di secondi il Nucleo incantato pulsa di energia, conferendo alle unità Hextech alleate uno scudo per qualche secondo. Mentre le unità Hextech hanno questo scudo, i loro attacchi ottengono danni magici sul colpo.

Rubacuori

Ecco un tratto che riunisce festaioli provenienti da ogni angolo della Convergenza, che partecipando agli eventi più mondani hanno imparato che solo pochi eletti sono la vera anima di ogni festa: i VIP.

Assaltatore

Semplici, ma efficaci, gli Assaltatori ottengono attacco fisico bonus per colpire sempre più forte... trasformando gli emblemi dell'Assaltatore in gigantesche M.C. Spade con cui divertirvi!

Mondano

Con due nuovi Mondani, i riflettori brilleranno ancora di più! I Mondani ottengono ancora danni bonus (1), rigenerazione mana bonus (2), e rubavita globale (3), ma a Mondano 5 tutti questi bonus vengono RADDOPPIATI!

Senna è la nuova Mondana, temuta dai nemici e adorata dagli alleati. Spara Oscurità perforante, che infligge danni a tutti i nemici nella direzione del bersaglio. Per ogni nemico colpito, cura l'alleato con meno salute per una porzione dei danni iniziali, più una quantità fissa.

Rivale

Non più solo Sorelle, Jinx e Vi sono state trascinate nella Convergenza in una nuova fase delle loro carriere... come Campioni di Piltover e Zaun. Per Vi, ciò significa una nuova abilità per sfoggiare la sua personalità affascinante e i suoi guanti.

Jinx ha ancora Super mega razzo della morte, la sua abilità perfetta per lasciare il pubblico col fiato sospeso, ma grazie a Rivale, il suo tratto aggiornato, vi converrà usare Jinx oppure Vi, poiché le due sorelle non funzionano più bene insieme.

Impianti potenziati

Oltre al più grande cambio di formazione fatto finora, Notti al Neon introduce più di 80 nuovi Impianti Hextech, l'oggetto Fine della notte, e qualche altro nuovo marchingegno interessante.

Notti al Neon arriva con una marea di nuovi aggeggi e marchingegni. Gli Impianti permettono ai giocatori di fare scelte diverse ad ogni partita, aggiungendo una grande varietà al gioco. Poiché Notti al Neon introduce così tante nuove unità e tratti, era inevitabile ampliare anche l'offerta degli Impianti.

Nuovo oggetto: Fine della notte

Con l'aggiornamento di metà set, abbiamo sostituito Angelo custode con Fine della notte, un nuovo oggetto anti-raffiche.

Con Fine della notte, i giocatori hanno ancora a disposizione l'azzeramento dell'aggro, ma con un chiaro elemento visivo sotto forma di un'invisibilità che elimina i debuff e successivamente conferisce velocità d'attacco.

Esplorate il vostro futuro e la vostra storia

Per finire, arrivano due modifiche all'esperienza che forse avranno l'impatto maggiore e che verranno implementate con l'aggiornamento di metà set. Innanzitutto, il Sistema di suggerimento e ispezione degli avversari!

C'è molto da fare su TFT, e tenere traccia di quali avversari avete affrontato recentemente per capire qual è il prossimo che sfiderete con maggiori probabilità è solo un elemento di distrazione in più.

Quindi, con l'introduzione di Notti al Neon e di Impianti come Visione futura che utilizzano il tracciamento degli avversari, abbiamo deciso di fare questo passo. Stiamo lavorando a un sistema di tracciamento degli abbinamenti che vi aiuterà a farvi un'idea di chi potrebbe essere il vostro prossimo avversario. E benché riteniamo che si tratti di un miglioramento necessario per l'interfaccia di gioco, vogliamo essere sicuri di implementarlo nel modo giusto... quindi lo lanceremo qualche tempo dopo l'uscita dell'aggiornamento di metà set.

Abbiamo anche aggiornato la cronologia di fine partita per far vedere ai giocatori gli Impianti che hanno scelto e mostrare più unità per i casi in cui hanno ottenuto un paio di Corone dello stratega dai loro incassi di Mercenario. Ora è anche possibile scorrere nella cronologia partita ed esaminare le proprie scelte.

PROGETTO: Abyssia: nuova mitica!

Abbiamo una nuova Mini Leggenda mitica che farà furore durante le Notti al Neon. PROGETTO: Abyssia è qui per sfoggiare i suoi gadget tecnologici, e magari per "prenderne in prestito" qualcuno.

Mini Leggende pronte a rubare cuori

Le Mini Leggende di Notti al Neon portano un futuro luminoso nella fugace luce della notte.

Pass II Aggeggi e marchingegni

Il Pass II di Aggeggi e marchingegni è il vostro biglietto per esplorare tutte le novità di Notti al Neon. Come ogni altro Pass, i giocatori dovranno giocare partite e completare missioni per fare progressi e ottenere ricompense gratuite come emote e uova di Mini Leggende.

Stile sfrenato nell'arena Battaglia Hextech

Oltre alle arene del Pass+, le Notti al Neon porteranno i giocatori nel luogo in cui Choncc e Pinguì metteranno alla prova i loro bot da battaglia. L'arena Battaglia Hextech è un'arena per eSport futuristica in cui le vostre partite verranno commentate da oltre 97 battute uniche che rispondono alle azioni dei giocatori.

