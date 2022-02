Apex Legends: Ribellione Gameplay Trailer

Nuova Modalità Controllo - Questa nuova modalità a tempo limitato, disponibile per le prime tre settimane di Ribellione, offre ai giocatori un modo completamente nuovo di godersi Apex Legends. Offrendo un'adrenalinica battaglia 9v9, Controllo offre a due squadre la possibilità di combattere per catturare e controllare i punti della mappa. Il lavoro di squadra è imperativo per la vittoria, dato che la modalità presenta le squadre più grandi fino ad oggi e richiede alle Leggende di trovare nuovi modi per ottenere il meglio dalle loro squadre.