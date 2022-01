UMG Twitch e Amazon esteso l'accordo di collaborazione

Twitch collaborerà con UMG su nuovi contenuti originali per il servizio di live streaming

Universal Music Group (UMG), società discografica leader nel mondo, Twitch e Amazon Music hanno annunciato un'espansione dei loro accordi.

Gli accordi ampliati daranno la possibilità ai clienti di avere a disposizione su Amazon alcuni dei contenuti musicali più popolari al mondo, compresi live stream, audio spaziale, merchandising e altri esclusivi contenuti degli artisti della UMG.

Inoltre, Twitch e UMG lavoreranno insieme per progettare e promuovere nuove e innovative opportunità per permettere agli artisti e alle etichette di fornire ai loro fan esperienze ancora più creative e ingaggianti.

“L'ampiezza dei servizi e dei prodotti musicali proposti e l’attenzione dimostrata nei confronti di clienti e creator fanno di Amazon Music e Twitch due eccellenti partner strategici, impegnati a realizzare le migliori esperienze per i fan attraverso musica in streaming, live streaming, collaborazioni con artisti e merchandising” ha detto Michael Nash, EVP, Digital Strategy, Universal Music Group. “Con questi accordi siamo orgogliosi di ampliare la nostra collaborazione di successo lavorando a stretto contatto con Amazon: non vediamo l'ora di offrire esperienze ancora più incredibili ai nostri artisti e agli appassionati di musica di tutto il mondo”.

“Twitch rappresenta al meglio una cultura tutta incentrata sui creator, inclusa la responsabilizzazione dei musicisti" ha commentato Tracy Chan, Head of Music di Twitch. "Oggi più che mai siamo entusiasti di lavorare con UMG con l’obiettivo di allargare ulteriormente il ventaglio di strumenti disponibili per gli artisti, dando loro sempre più nuove opportunità per interagire con i fan e offrendo significative possibilità di guadagno attraverso lo streaming”.

“UMG è stato per noi un collaboratore strategico lungo tutta l’evoluzione del nostro servizio, e nel processo che ci ha portato a offrire ai nostri clienti occasioni nuove per interagire con i propri artisti preferiti e scoprire nuova musica", ha continuato Steve Boom, VP di Amazon Music: "Con questi accordi stiamo rafforzando ed espandendo le modalità di collaborazione per fornire esperienze uniche ed esclusive e creare ancora più contenuti per gli ascoltatori”.

In base agli accordi, gli utenti premium Amazon Music Unlimited avranno accesso a contenuti musicali in HD, ultra-HD e in audio spaziale, tramite il catalogo UMG. Inoltre, Amazon Music e UMG continueranno a lavorare insieme per integrare e migliorare l’esperienza dei fan, anche per permettere loro di scoprire e acquistare direttamente in-app Amazon Music il merchandising relativo ai loro artisti preferiti, compresi i vestiti Bravado di UMG, azienda leader nelle forniture di merchandising. E tutto ciò aiuterà in maniera esponenziale artisti e talent durante le campagne premium attivate nei loro momenti più importanti. Proprio nell’ultimo anno, infatti, Amazon Music e UMG hanno collaborato con artisti del calibro di Billie Eilish (Interscope), Selena Gomez (Interscope) e The Weeknd (Republic) nel progettare collezioni esclusive di merchandising per il lancio dei loro rispettivi album. E, soprattutto, Amazon Music ha lavorato con Ye (Def Jam) per la linea di abbigliamento in edizione limitata progettata da Demna per il #FreeLarryHoover Benefit Concert, in esclusiva negli shop Amazon Fashion e sull’app Amazon Music, per un periodo di tempo limitato.

Infine, Twitch ha anche accettato di collaborare a una serie di opportunità commerciali con la società discografica e i suoi artisti per coinvolgere fan e pubblico attraverso una suite di prodotti. Infatti, UMG incoraggerà la creazione e l’apertura di nuovi canali su Twitch per artisti ed etichette e lavorerà a stretto contatto con il servizio di live streaming per produrre nuove feature ed esperienze ingaggianti, oltre a una serie di contenuti musicali realizzati appositamente per il servizio. UMG, così, permetterà a brand e aziende di comunicare con il proprio pubblico, sempre più entusiasta e appassionato.

Altre News per: twitchamazonestesoaccordocollaborazione