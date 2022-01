GTA ONLINE - Nuovo veicolo, ricompense doppie e altro

Ecco il tuo nuovo veicolo: Declasse Granger 3600LX, ora disponibile

Inoltre, ricompense doppie nella missione finale di The Contract, bonus per motociclisti e altro

Amatissima dai nuovi truffatori di Los Santos, laDeclasse Granger 3600LX è un peso massimo così spazioso che non riuscirai a sentire nemmeno l’alito di benzina e caramelle del tuo passeggero. Se non ti basta e vuoi mantenere le distanze, puoi sempre appendere i tuoi soci alle sue fiancate.

Acquista la versione standard della Declasse Granger 3600LX da Southern San Andreas Super Autos e modificala nell’officina dell’Agenzia, con gadget come il disturbatore di frequenze.

2X Ricompense GTA$ e RP doppi nella missione finale di The Contract

Fai venire i nodi al pettine in The Contract completandone la missione finale e scoprendo la verità sul furto di dati una volta per tutte.

Dopo aver recuperato le canzoni e sistemato le cose con Dr. Dre riceverai GTA$ e RP doppi, oltre a un simpatico souvenir, il cappellino Low Santos. Questo cappellino verrà consegnato entro il 10 febbraio a tutti i giocatori idonei.



Bonus per motociclisti: ricompense triple nelle gare su due ruote e doppie negli stabilimenti di Centauri e negli Incarichi dell’MC

C’è chi muore all’idea di essere confinato in una vita scandita dalla monotonia di un cartellino da timbrare e preferisce guadagnarsi il pane ai margini della società. I fuorilegge sono fortunati: il mercato nero è sempre più redditizio! I presidenti di un Motorcycle Club guadagneranno GTA$ e RP doppi negliIncarichi dell’MC e nelle missioni di vendita di erba e di documenti falsificati fino al 2 febbraio.



A volte quattro ruote sono troppe per un incarico ed è meglio affidarsi ai veicoli a due ruote: lanciati nelle impennate e sgasa fino al traguardo! In tutte legare su due ruote otterrai GTA$ e RP tripli per la prossima settimana.



GTA$ e RP tripli in Due colpi e via

Grazie ai suoi spazi limitati, alle pochissime munizioni a disposizione e alla sua difficoltà,Due colpi e via è una versione ancora più adrenalinica di Last Man Standing. Se sbaglierai la mira, sarai costretto a lottare corpo a corpo. Le ricompense in GTA$ e RP triplicate ti ricompenseranno degnamente per lo stress.

Felpa Nagasaki bianca gratis per associati, guardie e prospect dell’MC

Questa settimana, chi deciderà di diventareassociato o guardia dei professionisti del crimine di Los Santos, o diventerà unprospect dell’MC, riceverà gratis una felpa Nagasaki bianca.

Veicolo trofeo della settimana: Karin Previon

I migliori membri dell'Autoraduno di LS che arrivano ai primi tre posti nellaserie di gare dell’Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi riceveranno una Karin Previon da modificare a piacimento. Ci vediamo al traguardo!

Passa dall’area di prova per provare la Pfister Growler, la Dinka Jester RR e l’Annis Euros

Questa settimana, prova le incredibili Pfister Growler, Dinka Jester RR e Annis Euros tra le colonne dell’area di prova dell’Autoraduno di LS gratis.

Il primo premio della settimana: Progen T20

Lascia le chiavi del tuo ultimo acquisto al parcheggiatore, fatti un drink (o tre, perché no?) al bar e fai un giro alla ruota fortunata per vincere GTA$, RP, abbigliamento, accessori, snack e altro. Il primo premio della settimana è la Progen T20, un’hypercar ibrida che alle alte velocità romba minacciosamente, come un calabrone in fibra di vetro.

SCONTI

Per via del boom del mercato nero, abbiamo una serie di sconti sugli stabilimenti di Centauri e sulle relative proprietà utili a lanciarsi nel mondo della criminalità, e su una serie di veicoli a due o più ruote.

40% Clubhouse dell’MC

50% Turbo personalizzato su tutto le moto

50% Stabilimento per la falsificazione di documenti

50% Migliorie per lo stabilimento per la falsificazione di documenti

50% Serre per la coltivazione di erba

50% Migliorie per le serre per la coltivazione di erba



Veicoli:

60% Declasse Voodoo Custom

60% Albany Buccaneer Custom

40% Hakuchou Drag

50% Nagasaki Stryder

50% Pegassi Vortex

30% Enus Jubilee





Bonus e vantaggi Prime Gaming

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 100.000 GTA$ per aver giocato questa settimana.







