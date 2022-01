Montecitorio : iniziato il quarto scrutinio presidente Repubblica

ilper l'elezione deldella. Da oggi è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, cioè 505 voti. Tuttavia si preannuncia "fumata nera", poiché le coalizioni di centrodestra e centrosinistra hanno annunciato entrambe che voteranno scheda bianca. Una scelta finalizzata alla convergenza su un nome condiviso e di alto profilo istituzionale. Inoltre, entrambi gli schieramenti politici si sono espressi per una doppia votazione domani.

Vertice di Pd, M5S e LeU alla Camera in vista del quarto scrutinio per l'elezione del presidente della Repubblica: confermata anche oggi la scheda bianca. "Coerentemente con quanto chiesto e fatto nei giorni scorsi riconfermiamo la nostra immediata disponibilità ad un confronto per la ricerca di un nome condiviso, super partes, in grado di rappresentare tutti gli italiani. Nel frattempo voteremo scheda bianca". Il leader M5S Conte si era detto "fiducioso in un "dialogo più serrato" con il centrodestra.

"Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale". Così una nota al termine del vertice del centrodestra. "Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni -e convergere per dare all'Italia un nuovo presidente della Repubblica- la coalizione ha deciso di dichiarare il suo voto d'astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione", prosegue la nota.

Iniziato negli uffici della Lega, a Montecitorio, il vertice del centrodestra sull'elezione del nuovo presidente della Repubblica. Presenti tutti i leader dei partiti della coalizione. "Continuiamo a fare proposte di livello anche perchè a sinistra un nome ancora non l'ho sentito", ha detto il leader Lega, Salvini. Draghi? E' "prezioso alla guida del governo", ha detto." Respingiamo al mittente l'affermazione di una sconfitta del centrodestra. Anche un candidato di centrosinistra è ipotesi tramontata", ha detto Tajani (FI).

Altre News per: montecitorioiniziatoquartoscrutiniopresidenterepubblica