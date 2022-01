HUAWEI WATCH GT RUNNER: LA CORSA DIVENTA PROFESSIONALE

Il nuovo smartwatch Huawei offre un sistema di localizzazione super accurato, un programma di allenamento scientifico e fino a due settimane di autonomia. Disponibile da oggi su Huawei Store e altri rivenditori autorizzati con gli auricolari True Wireless HUAWEI FreeBuds 4i inclusi

Huawei annuncia oggi HUAWEI WATCH GT Runner, il primo orologio da corsa professionale del brand. Il nuovo smartwatch non è solo l’assistente personale di chi lo indossa, ma anche il suo personal trainer. Con la registrazione dei dati ambientali e fisici HUAWEI WATCH GT Runner è in grado di formulare un piano di allenamento scientifico ed efficace, fornendo agli utenti un'esperienza di fitness completa e professionale.

HUAWEI WATCH GT Runner è dotato della nuova tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeenTM 5.0+, che offre monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e della SpO2 accurato per accompagnare ogni passo dei runner. Il nuovo watch, inoltre, monta la prima antenna nascosta sospesa del settore con posizionamento GNSS con cinque moduli a doppia banda che monitorano accuratamente la traiettoria di corsa e supportano gli utenti per una localizzazione super accurata.

“Con il lancio di questo dispositivo Huawei arricchisce un'offerta già nutrita nel comparto smartwatch a supporto di tutti gli utenti che hanno a cuore la salute e il benessere.” – ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia – “HUAWEI Watch GT Runner è il risultato dei nostri continui investimenti nella tecnologia fitness. Il dispositivo va ad intercettare la domanda di tutti quei runner professionisti che richiedono per la loro attività il supporto di una tecnologia sempre più avanzata e precisa, e di un device con caratteristiche che portino al massimo il loro allenamento e le loro performance sportive".



Oltre al potente hardware e al monitoraggio accurato, le funzionalità più attese sono il Running Ability Index (RAI) e l’Individual Periodical Science Training Programme. Il sistema di allenamento per la corsa professionale HUAWEI TruSportTM fornisce agli utenti un'analisi approfondita delle loro performance, offrendo loro una visione complessiva di dati quali intensità di allenamento, volume di allenamento, tempo di recupero, ecc. Il nuovo sistema di misurazione della capacità di corsa, Running Ability Index (RAI), consente agli utenti di valutare oggettivamente le loro performance. Utilizzando la RAI e il carico di allenamento come fulcro dell’Individual Periodical Science Training Programme, ogni runner sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi personali.

Sir Mo Farah, quattro volte medaglia d'oro olimpica e ambassador dei wearable di HUAWEI, ha dichiarato: "HUAWEI WATCH GT Runner è il compagno perfetto per i runner ad alte prestazioni che cercano di ottenere il massimo da ogni sessione di allenamento. Ho scoperto che HUAWEI Watch GT Runner è incredibilmente preciso, il che significa che ricevo costantemente dati su cui posso fare affidamento per analizzare e perfezionare le mie prestazioni. In uno sport in cui ogni secondo, ogni millimetro e ogni grammo possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, il suo design leggero è il motivo per cui è diventato il mio dispositivo preferito per l'allenamento".

HUAWEI WATCH GT Runner supporta il collegamento di fasce cardio per ottenere dati di corsa più completi e professionali. Inoltre, i dati di corsa possono essere condivisi con app di terze parti tramite HUAWEI Health, consentendo lo scambio di informazioni, una comoda esperienza di visualizzazione di tutte le performance e un allenamento efficiente.

Design aerodinamico ispirato alle griglie di presa d’aria delle supercar

HUAWEI WATCH GT Runner si concentra sulle abitudini dei runner, con approfondimenti sulle loro esigenze per essere il compagno perfetto anche dei corridori professionisti. Oltre ad avere un corpo estremamente leggero e al tempo stesso resistente, HUAWEI WATCH GT Runner ha un design molto raffinato ed elegante che rappresenta velocità e passione ed è ispirato alla griglia della presa d'aria delle supercar. Le anse del quadrante scavate, inoltre, aumentano la superficie di contatto con l’aria durante la corsa, così da rendere il watch traspirante e resistente al sudore, per un’esperienza d’uso più confortevole.

HUAWEI WATCH GT Runner è stato creato utilizzando materiali leggeri e confortevoli, come la fibra polimerica ad alta resistenza per il corpo. Sul dispositivo sono presenti una lunetta in ceramica ultraleggera e a una corona in acciaio aerospaziale”. Il peso dell'intero corpo dell'orologio è di soli 38,5 g, un peso appena percettibile per chi lo indossa. Il cinturino in silicone antibatterico fornito con lo smartwatch ha una buona resistenza all'acqua, quindi gli utenti non dovranno preoccuparsi che sudore e sporco vengano a contatto con il cinturino e lo danneggino durante l'allenamento. HUAWEI WATCH GT Runner è dotato di un esclusivo quadrante dati che mostra informazioni, tra cui carico di allenamento, RAI, tempo di recupero e meteo che gli utenti possono personalizzare in base alle proprie esigenze.

Allenamento professionale per raggiungere il proprio record nella corsa

Per la maggior parte dei runner, quantificare le proprie prestazioni di allenamento è un processo complicato. Basato su HUAWEI TruSportTM, HUAWEI WATCH GT Runner dispone del Running Ability Index (RAI) per valutare le prestazioni di corsa. Anche se l'utente non ha raggiunto il proprio record personale o un traguardo specifico, il sistema è in grado di calcolare le prestazioni di corsa in base alla frequenza cardiaca già registrata, al ritmo, alla distanza, alla frequenza e ad altri dati multidimensionali e misurare la RAI per classificare con precisione l'abilità dei runner. HUAWEI WATCH GT Runner è inoltre dotato di un piano di regolazione dinamica smart, incentrato sulla RAI e sul carico di allenamento. Inoltre, vengono mostrati anche dati professionali come il livello di fatica, l'indice di allenamento, la pressione di allenamento aerobico/anaerobico per aiutare gli utenti ad analizzare il proprio stato e ad apportare modifiche al piano di training per migliorare i propri risultati.

Sulla base dei dati di analisi del fitness professionale forniti da HUAWEI TruSportTM, Huawei ha sviluppato l’Individual Periodical Science Training Programme, un programma di formazione scientifica individuale. In base ai dati fisici personali dell'utente e alla cronologia delle sessioni di corsa, combinati con gli obiettivi di allenamento, gli utenti possono personalizzare i piani di corsa sull'app HUAWEI Health. HUAWEI WATCH GT Runner registra e analizza i dati di allenamento dell'utente e identifica in modo intelligente le diverse fasi della corsa dalla fase di resistenza a quella di forza, al ritmo, alla potenza fino alla fase di recupero in base al livello e agli obiettivi di abilità atletiche dell'utente, quindi regola l'intensità dell'allenamento e aumenta gradualmente la durata del training per migliorare le performance dell'utente.

Il nuovo HUAWEI TruSeen™ 5.0+ porta quattro importanti innovazioni

HUAWEI WATCH GT Runner supporta il nuovissimo HUAWEI TruSeenTM 5.0+, che offre un modulo di frequenza cardiaca recentemente aggiornato, 8 PD disposti in maniera circolare, un monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca migliorato, un miglioramento del segnale in ingresso e una precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca nel complesso migliorata. HUAWEI WATCH GT Runner è costituito da una cassa posteriore 2.5D dal design ergonomico, con vetro curvo accuratamente lucidato, che si adatta alle caratteristiche dell'osso del polso. Con queste linee, non solo è comodo da indossare, ma anche molto difficile da scuotere, riducendo efficacemente l'interferenza della luce esterna e migliorando la qualità del segnale della frequenza cardiaca. La parte inferiore è stata sviluppata con materiali che migliorano la traspirazione della pelle e permettono alla luce di non interferire durante la fase continua di monitoraggio del LED.

Huawei ha progettato un nuovo algoritmo di selezione del segnale multicanale, migliorando la riduzione del rumore di apprendimento dell'intelligenza artificiale. Quando l'utente è in movimento, HUAWEI WATCH GT Runner può ottenere meglio il segnale ottimale dal multicanale dei segnali.

Grazie al nuovo HUAWEI TruSeen™ 5.0+, Huawei è in grado di offrire un'esperienza di monitoraggio della frequenza cardiaca più accurata. Con il nuovo modulo PPG 5.0, la precisione del monitoraggio della frequenza cardiaca è notevolmente migliorata rispetto alla generazione precedente. La deviazione di 10 bpm nella maggior parte degli scenari può raggiungere più del 97%, la stessa accuratezza di una fascia cardio. Il design anti-interferenza e la riduzione del rumore di HUAWEI TruSeenTM 5.0+ sono in grado di fronteggiare ampiamente il rumore causato da movimenti irregolari e migliorare l'accuratezza della misurazione della frequenza cardiaca durante l'allenamento, anche durante HIIT, yoga, aerobica, salto della corda, eccetera.

HUAWEI WATCH GT Runner offre grandi prestazioni in un corpo molto ridotto e dispone di cinque principali sistemi satellitari: GPS + Beidou + GLONASS + Galileo + QZSS. Inoltre, HUAWEI WATCH GT Runner ha un chip di posizionamento GNSS Dual-Band Five-System integrato con un'antenna sospesa, nascosta nelle alette realizzate in materiale in fibra di polimero. Ciò riduce l'interferenza del segnale di posizionamento causata dal materiale metallico. Il design innovativo migliora le prestazioni dell'antenna GPS del 135% rispetto al design tradizionale, compensando i punti deboli della precisione di posizionamento e del design compatto, implementando anche la precisione della traiettoria a supporto della corsa su pista da maratona.

Un assistente smart per un utilizzo quotidiano

HUAWEI WATCH GT Runner eredita la potente durata della batteria della famiglia di wearable Huawei, con un’autonomia che raggiunge fino a 14 giorni in modalità smart in scenari di utilizzo tipici e offre una durata di 8 giorni in uno scenario di utilizzo intenso. Con le sue funzionalità intelligenti e umanizzate e le funzionalità di monitoraggio della salute implementate, è l'assistente da polso smart perfetto per ogni runner.

HUAWEI WATCH GT Runner integra un barometro dell'altitudine, che supporta la funzione bussola per garantire maggiore sicurezza. È in grado di eseguire la riproduzione musicale con auricolari o altoparlanti e ha un largo spazio di archiviazione che può memorizzare fino a 500 brani. Inoltre, lo smartwatch supporta il monitoraggio della salute per tutto il giorno, incluso il monitoraggio della frequenza cardiaca e l’alert per il rilevamento di una frequenza cardiaca anormale. Per espandere ulteriormente gli scenari di utilizzo, HUAWEI WATCH GT Runner è alimentato da HarmonyOS 2.1, con il suo ricco ecosistema di applicazioni, in ambito viaggi, giochi, lifestyle, intrattenimento e lavoro.

Raggiungi i tuoi obiettivi di allenamento con HUAWEI Health e Huawei Mobile Services

Per un'esperienza di fitness digitale senza soluzione di continuità, HUAWEI ha continuato a diversificare i contenuti delle app premium integrate nell'ecosistema HUAWEI Mobile Service (HMS). Con il WATCH GT Runner, gli utenti hanno accesso a molte app disponibili tramite HUAWEI Health, aiutandoli a fissare obiettivi di allenamento personali e a costruire il loro stile di vita fitness. Molte app sono disponibili per il download, per aiutare gli appassionati di fitness a creare allenamenti su misura e connettersi con le community per tenere il proprio percorso di corsa sotto controllo. Gli utenti possono anche personalizzare il loro HUAWEI WATCH GT Runner con migliaia di eleganti quadranti disponibili nella HUAWEI Health App.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

HUAWEI WATCH GT Runner è disponibile a partire da oggi su Huawei Store e presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 299,90 euro con inclusi gli auricolari True Wireless Bluetooth HUAWEI FreeBuds 4i e, solo su Huawei Store, il cinturino Huawei in omaggio. Tutti coloro che sceglieranno Huawei Store per i propri acquisti potranno beneficiare del servizio di consegna rapida gratuito. I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi. Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni Huawei, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.



Inoltre, per chiunque non fosse soddisfatto del proprio acquisto, su Huawei Store è possibile gestire gratuitamente il reso dei prodotti entro 14 giorni dall’acquisto. Tutti i clienti Huawei possono inoltre beneficiare del servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21 (festivi esclusi) e accessibile da Huawei Store, dall’app My Huawei o dal numero verde 800-191435. In aggiunta, i clienti che preferiscono ricevere assistenza direttamente a casa, possono richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, sempre tramite le funzionalità dell’app My Huawei o dal sito, da cui è possibile monitorare lo stato di avanzamento del servizio di riparazione.

Per tutti gli utenti di HUAWEI Store eMy HUAWEI, ai prodotti in promozione si aggiungono ulteriori vantaggi con coupon esclusivi estesi a tutti i device dell’ecosistema. Una volta ottenuto il tuo ID Huawei, richiedi il coupon, aggiungi i prodotti al carrello e ottieni lo sconto sul tuo prodotto preferito.

Visita https://consumer.huawei.com/it/offer/vantaggi-esclusivi/ per scoprire di più.

