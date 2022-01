Usa : indagini su falsi elettori Donald Trump

Il dipartimento di giustizia ha annunciato che i procuratori federali stanno "esaminando" la vicenda deiche i sostenitori ditentarono di insediare allo scopo di ribaltare l'esito del voto, con tanto dicertificati che alla fine furono mandati anche agli Archivi nazionali. Un tentativo che coinvolse sette Stati (Pennsylvania, Georgia, Michigan, Arizona, Wisconsin, Nevada e New Mexico). La vice attorney general, Lisa Monaco ha però spiegato di non poter aggiungere nulla sulle "in corso".

Intanto, la commissione della Camera Usa che indaga sull'assalto del 6 gennaio scorso al Campidoglio chiede a Ivanka Trump, figlia dell'ex presidente Donald, di collaborare volontariamente alle indagini. La commissione le ha inviato una lettera chiedendo un incontro all'inizio di febbraio in cui discutere delle azioni del padre, inclusa una telefonata a cui ritiene la donna abbia assistito, dove Trump avrebbe cercato di fare pressione sull'allora vice Mike Pence affinché rifiutasse i risultati delle elezioni del 2020, tra le altre questioni. Ivanka Trump era una consigliera del padre alla Casa Bianca.

