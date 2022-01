Lite in famiglia a Licata : 4 vittime

Sono 4 le persone uccise a, al culmine di unafamiliare. Secondo i primi rilievi dei Carabinieri, a sparare su di loro sarebbe stato un loro familiare durante un litigio in un appartamento. Tra le persone uccise un bambino di 11 anni e un 15enne. L'uomo si è poi allontanato dall'abitazione: daquanto si apprende, si è poi tolto la vita. Sarebbe stato trovato agonizzante per strada e morto in ambulanza.

L'indagine coordinata dalla procura di Agrigento sta ricostruendo cosa è accaduto in quell'appartamento. Sul posto sono già al lavoro i carabinieri della locale compagnia che hanno allertato la procura della Repubblica di Agrigento: adesso bisognerà capire con esattezza cosa è accaduto e cosa ha portato alla strage.

