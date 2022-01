Iliad - rivoluzione anche sulla Fibra

Oggi iliad ha presentato l'offerta Fibra per la casa che ha un costo di 15,99€ al mese per gli utenti mobile e 23,99€ al mese per tutti gli altri. L'installazione della fibra iliad ha un costo di 39,99€ e include:



Minuti illimitati

Internet illimitato

Massima velocità per sempre

No rimodulazioni

No costi nascosti

Il router proprietario, iliadbox, garantirà migliori performance e un consumo energetico ridotto; dotato di un mini-display mostrerà il QR-code per connettersi alla rete a velocità di elevatissime. La fibra iliad sarà di almeno ad 1 Gbit in download e 300 Mbit in upload ma in alcune zone sarà possibile arrivare fino a 5 Gbit in download e 700 Mbit in upload complessivi. Per verificare la copertura e la velocità andata qui sul sito ufficiale iliad.

Iliad non vi obbliga ad usare per forza il suo router, ma attenzione perchè i modelli di altre aziende compatibili sono davvero pochini. A dare appoggio hardware e software ci pensa un'app, chiamata iliadbox Connect, mette a disposizione degli utenti numerosi servizi tra cui:

Gestire tutti i dispositivi connessi alla fibra

Verificare lo stato della rete e quali dispositivi utilizzano più banda

Condividere l'accesso Wi-Fi tramite QR-Code, anche via mail o SMS

Pianificare gli orari di accesso al Wi-Fi, sia in generale, che anche per specifici dispositivi

Creare profili per ogni membro della famiglia, in modo da regolare l'accesso alla rete per ciascun utente (ad esempio per limitare gli orari di navigazione dei figli)

Dunque la rivoluzione fibra di iliad è stata lanciata ora tutto è in mano agli utenti...



Altre News per: iliadrivoluzioneanchesullafibra