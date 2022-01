Cuscino Cervicale Memory Foam Antiacaro Antiallergico -33% Sconto e Offerta

e Traspirante, Ideale Contro Dolori Cervicali e al Collo, Fodera Antibatterica Rimovibile e Lavabile, 63×35×9/12cm .

[ Memory Foam Premium ] - Il Cuscino Cervicale è realizzato in schiuma Memory Foam Premium a ritorno lento, e grazie alle sue particolari caratteristiche di indeformabilità, assicura un ottimo comfort e benessere. Si deforma in modo omogeneo per distribuirne il peso uniformemente in modo lento e controllato. Inoltre, grazie alla sua particolare conformazione, sostiene nella posizione più naturale le vertebre del collo, garantendo una posizione corretta tutta notte.

[ Fodera di Alta Qualità & Salutare ] - La fodera del Cuscino Cervicale ortopedico è realizzata in fibra di argento, cioè una particolare fibra tessile che unisce la resistenza del filo con le riconosciute proprietà benefiche del argento. Infatti, gli ioni dell’argento, inseriti all’interno delle fibre, reagiscono, impedendo qualsiasi proliferazione batterica e microbica, consentendo alle fodere di avere una superficie protetta con proprietà anallergica ed igienica.

[ 2 Altezze per Esigenze Diverse ] - Il Cuscino Memory Foam da 63 x 35 cm è a doppia onda, e che le due onde sono ad altezze diverse (a riposo, 9 cm “l’onda” più bassa e 12 cm “l’onda” più alta), in modo che ognuno possa utilizzare la parte alta o parte bassa a proprio piacimento. Solitamente si utilizza la parte alta del Cuscino Cervicale per dormire su un fianco, mentre la parte bassa per dormire a pancia in su.

[ Traspirante & Facile da Pulire ] - Grazie ai suoi canali d'aria, il Cuscino letto Memory Foam è traspirante ed offre la migliore ventilazione possibile. Il sistema di ventilazione drena l'umidità generata durante il sonno, impedendo la riproduzione di vari acari e altri microbi nel Cuscino. La fodera è rimovibile e lavabile in lavatrice per una pulizia semplice e veloce, mentre il nucleo interno in Memory Foam non lo si può lavare.