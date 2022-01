Pannelli solari: fonte di energia alternativa e sostenibile

Con l’introduzione dell’energia sostenibile sono sempre più gli utenti che scelgono di passare alle fonti alternative, utili anche per ottenere risparmi in bolletta. I pannelli solari sono tra le soluzioni più adottate sia per condomini che per abitazioni singole, in quanto permettono di essere installate con molta facilità al di sopra del tetto dell’abitazione ricavando energia dai raggi solari.

Con il tempo i pannelli solari hanno subito diverse modifiche delle loro caratteristiche, consentendo agli utenti di ottenere un risparmio sempre più elevato sui costi di consumo. Non è raro infatti sentire di un amico o un parente che invece di comprare la sua energia da un fornitore ha venduto quella in eccesso.

Ma è davvero possibile? Quali sono le caratteristiche dei pannelli solari tali da consentire non solo una maggiore sostenibilità ambientale ma anche un risparmio sulla bolletta elettrica? Scopriamolo.

Pannelli solari: cosa sono

Può sembrare superfluo, eppure per comprendere davvero le caratteristiche dei pannelli solari è necessario per entrare nel dettaglio di questa forma energetica alternativa e capire per prima cosa di cosa si tratta. Quando parliamo di pannelli solari ci riferiamo a dispositivi che, sfruttando le radiazioni solari, possono generare energia elettrica e termica della quale usufruire all’interno della casa.

A differenza della combustione di energia elettrica e termica tradizionale, quella derivante dai pannelli solari non ha effetti inquinanti sull’ambiente poiché questi sono costituiti da celle fotovoltaiche dotate di semiconduttori caricati positivamente da un lato e negativamente dall’altro attraverso l’utilizzo dell’alluminio.

Le caratteristiche dei pannelli solari

La caratteristica principale dei pannelli solari è quella di riuscire a produrre energia elettrica e termica attraverso la produzione di corrente convertita dai raggi solari. Esistono tre differenti tipologie di pannelli solari, termici, fotovoltaici e termodinamici.

La prima tipologia di pannelli solari è dotata di collettori solari che riescono a convertire le radiazioni solari in energia termica. Ciò è possibile grazie al trasferimento della stessa in un accumulatore che produce acqua calda da utilizzare in casa.

I pannelli fotovoltaici sono invece la tipologia di pannelli solari più conosciuta, ovvero quelli che convertono l’energia ricavata dai raggi solari in energia elettrica da utilizzare all’interno della casa. Diversi sono i pannelli solari termodinamici che non producono energia sulla base della quantità di raggi accumulati, ma di calore derivanti dagli stessi. Questi si avvalgono anche dell’energia cinetica del vento e del calore prodotto dal vapore acqueo della pioggia. L’energia ricavata da questa tipologia di pannelli solari viene riutilizzata in casa per l’acqua ad uso sanitario e per il riscaldamento domestico.

Pannelli solari costo

Sulla base della tipologia di pannelli solari scelti varia anche il costo degli stessi. Ad ogni elemento corrisponde infatti una determinata tipologia di impianto da dover realizzare che influisce sul costo finale dei pannelli in sé.

Altro fattore che contribuisce nel prezzo è anche la dimensione degli stessi, che varia sulla base delle nostre necessità energetiche e termiche. Una famiglia di quattro persone, infatti, non potrà avere lo stesso impianto di pannelli solari di una coppia.

Orientativamente il prezzo di partenza dei pannelli solari si aggira intorno ai 10.000€, ma varia per dimensioni, marche e necessità energetiche. È però possibile scoprire se sono attivi incentivi per l’installazione di queste strutture che permettono di ammortizzare già in partenza la spesa.

