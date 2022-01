Birmania : condannati a morte 2 attivisti

Due importantipolitici sono statiin. Lo ha riferito una stazione televisiva dell'esercito. Si tratta di Kyaw Min Yu, meglio noto come Ko Jimmy, e Phyo Zeyar Thaw, noto anche come Maung Kyaw. Entrambi sono statiper coinvolgimento in attività terroristiche ai sensi della legge antiterrorismo del Paese. Phyo Zeyar Thaw è un ex deputato del partito della premio Nobel Aung San Suu Kyi, arrestata dai militari durante il golpe dello scorso anno.

