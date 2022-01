Offerte Fibra Ottica: Cosa Valutare Prima Di Abbonarsi

Tipo di rete, velocità, servizi, operatore... quali criteri tenere in considerazione prima di scegliere un abbonamento internet in fibra ottica.

Sono anni che si parla di fibra ottica. Se gli inizi sono stati difficili e l'implementazione a dir poco limitata, la tecnologia ora è di più facile accesso, soprattutto nelle grandi città.



Molte persone sono quindi tentate di cancellare il loro vecchio abbonamento ADSL a favore della fibra ottica che offre velocità di download, generalmente salgono a1 Gb/s, velocità di upload superiori a200 Mb/s e un "ping" generalmente inferiore a 10 ms per i giocatori che trarranno vantaggio dalla stabilità infallibile.



Scegliere un'offerta in fibra significa prima di tutto scegliere la velocità



La fibra ottica è di gran lunga la tecnologia che offre le migliori velocità di connessione Internet, con questo tipo di tecnologia significa avere almeno una velocità di 100 Mb/s e spesso anche di più.



I principali operatori offrono generalmente più abbonamenti fibra: le offerte variano da quelle cosiddette entry level, di fascia media e fascia alta. Attualmente, in Italia, la fibra ottica può garantire una velocità massima fino a 2.500 Mega in download.



Ad essere completamente onesti, va notato, che le velocità visualizzate dagli operatori nelle loro offerte di fibra sono velocità teoriche. Le velocità effettive sono talvolta meno buone, ma sempre estremamente elevate alla connessione standard ADSL.



Quello che è da valutare quando si confrontano le offerte fibra ottica, oltre al prezzo, è vedere il tipo di fibra offerta dall'operatore e distinguere tra:

Connessione FTTH "Fiber To The Home", ovvero quando l'abbonato è connesso alla fibra ottica dell'intera rete tra le strutture dell'operatore e la presa installata in casa.

Connessione: FTTLA "Fiber To The Last amplifier", ovvero la rete conosciuta con il nome di "falsa fibra". Quella che in pratica si ferma su un nodo ottico situato ai piedi di un edificio o in strada, dopodiché i dati vengono instradati tramite un cavo coassiale. Si tratta in altre parole di una connessione mista con cavo+fibra e dunque le prestazioni della tecnologia FTTLA sono più lente.



Le due tecnologie danno comunque accesso a Internet in modo molto più veloce rispetto alle offerte non fibra, ma spesso vengono presentate insieme sotto il nome di fibra ottica anche se solo la tecnologia FTTH può fregiarsi del nome di 'autentica' fibra. Quando si sceglie il piano abbonamento, bisogna assicurarsi di scegliere la tecnologia giusta valutando anche in base a quello di cui si ha sostanzialmente bisogno per lavoro, casa o puro divertimento.



Quale prezzo per un abbonamento in fibra ottica?

Quasi tutti gli operatori propongono abbonamenti entry level a costi contenuti, ma il prezzo, nella maggior parte dei casi, è valido solo per il primo anno. C'è anche da considerare che non tutti gli operatori offrono lo stesso livello di servizio di assistenza che va dall'installazione a casa, se si tratta di prima installazione oppure di passaggio ad altro operatore, al modem che può essere incluso o escluso nell'offerta.



Un altro punto: se sono necessari lavori speciali per portare la fibra in casa, in particolare in alcune zone, è possibile che i costi vengano fatturati all'abbonato. Infine, gli operatori non offrono necessariamente l'installazione delle apparecchiature con il 'collaudo' del corretto funzionamento dei servizi con la presenza di un tecnico quando non si tratta di prima installazione.



Tieni presente ancora che oggi, quando ti abboni a un'offerta fibra, in molti casi ti stai anche abbonando a servizi, più o meno numerosi a seconda degli operatori. Molti operatori infatti includono un abbonamento gratuito a una piattaforma di streaming video. L'abbonamento a Netflix o Tim Vision ad esempio.

Per qualsiasi dubbio non esitate a chiedere direttamente al servizio clienti dell'operatore per quanto riguarda i tempi di installazione e di attivazione del servizio che variano in base alle zone del paese.



Non esitate a chiedere al fornitore che avete scelto le specifiche dei costi e la durata minima dell'abbonamento ove prevista, prima di impegnarvi contrattualmente in modo da non trovarvi con una fattura significativamente maggiore del previsto. Potete anche leggere gli opuscoli tariffari dell' operatore, sono sempre disponibili sui loro siti web.

