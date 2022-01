J MASKS: EROI DELLA NOTTE disponibile per PS5 e Xbox Series X

PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE arriva oggi per PlayStation 5 e Xbox Series X con migliori i tempi di caricamento e framerate e risoluzione più alti (ed è disponibile gratuitamente per i possessori della versione per PlayStation 4 e Xbox One).

Basato sulla serie pre-scolare di Hasbro, il gioco action-adventure è disponibile da ottobre 2021 per console, PC e Stadia.

I fan possono giocare nei panni di Gattoboy, Gufetta e Geco per sconfiggere nemici come Romeo, Lunetta e il Ninja della Notte ed esplorare i luoghi più famosi dello show.







Il divertimento continuerà nel 2022 quando Outright Games che rilascerà DLC per il gioco!









