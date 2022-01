Gioco illegale, continuano le azioni di contrasto

Si susseguono giornalmente notizie relative da un lato al ritorno e dall'altro al contrasto del gioco illegale. L'ultima, ma solo in ordine di tempo, è quella che arriva da Siracusa, precisamente dal centro di Pachino, dove un blitz della Polizia ha permesso di scoprire 9 slot machine non collegate alla rete di ADM, divise in tre differenti bar. Le apparecchiature sono state sequestrate e per i titoli delle attività commerciali è scattata una sanzione amministrativa di 10 mila euro cadauno per ogni slot machine, con tanto di denuncia per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Notizie che confermano insomma il ritorno, pericoloso, del gioco illegale. Numeri che erano stati messi in luce anche da EMG Different, che per conto della Lega operatori di gioco su canale online ha istituito il report dal titolo “Conoscenza e percezioni dei siti di scommesse illegali”. Si tratta di un sondaggio realizzato su oltre 2 mila gamers, sparsi per tutto il territorio nazionale (precisamente in 700 comuni diversi). Un campione utilissimo per capire come gli utenti arrivino su siti illegali e quanto sappiano distinguere una piattaforma legale da una proibita.

“Il divieto di comunicare e pubblicizzare al quale sono obbligati tutti i siti di gioco legale, ha aperto la strada ai siti illegali che, non dovendo sottostare ad alcuna norma, hanno avuto ed hanno tuttora le mani libere”, ha spiegato il presidente di Logico, Moreno Marasco, specificando che una delle cause di questo ritorno dell’illegale è proprio il divieto di pubblicità e informazione legata al gambling. Quasi la metà degli intervistati afferma di conoscere almeno un sito illegale, mentre l’11.7% ammette di frequentare più di una piattaforma proibita. E vi si accede attraverso passaparola, attraverso pubblicità oppure attraverso una ricerca diretta su Google. Solo il 38% si affida a siti riconosciuti dallo Stato, tra coloro che cercano direttamente in internet.

Per questo è fondamentale l’impegno degli operatori di gioco regolamentati in Italia. Un modello sicuro è quello proposto da Starvegas, piattaforma garantita dalla Licenza ADM rilasciata da Greentube Malta LTD, sito di gioco che permette all’utente di accedere in tutta sicurezza a slot machine e giochi online, nel massimo rispetto dei dati sensibili, del proprio conto in banca e delle proprie transazioni. Il tutto grazie a un sistema di crittografia digitale che riesce a coprire tutte le informazioni. Inoltre tutte le operazioni su questa piattaforma godono della certificazione eCogra, ente indipendente che verifica la regolarità delle attività finanziarie di una piattaforma. Perché certi scrupoli non sono mai eccessivi.

Altre News per: giocoillegalecontinuanoazionicontrasto