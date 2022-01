D-Link - Il nuovo Switch Multi-Gigabit è disponibile

Il pluripremiato Switch Multi-Gigabit di D-Link è

finalmente disponibile anche in Italia





Lo switch unmanaged multi-Gigabit a 6 porte massimizza

la larghezza di banda ed elimina i colli di bottiglia.

Ideale per PMI, uffici, ma anche per grandi aziende e reti domestiche





D-Link, leader mondiale nelle tecnologie di rete e di connettività, annuncia oggi la disponibilità in Italia di DMS-106XT, uno switch unmanaged multi-Gigabit a 6 porte. Il DMS-106XT si aggiunge alla famiglia D-Link di dispositivi abilitati al multi-Gigabit, ideali per le PMI e gli utenti esperti che cercano una soluzione ad alte prestazioni, ma allo stesso tempo economica, per eliminare i colli di bottiglia della rete e massimizzare la connettività.

Progettato con un uplink da 10 Gigabit, il DMS-106XT fornisce una connessione a elevata larghezza di banda verso il network core o al dispositivo NAS (Network Attached Storage), massimizzando il throughput per garantire un’esperienza online senza interruzioni. Inoltre, con cinque porte integrate da 2,5 Gigabit, il DMS-106XT è perfetto per collegare gli access point Wi-Fi 6, come quelli di Nuclias Connect e Nuclias Cloud (DAP-X2850 e DBA-X2830P).

Il DMS-106XT offre una modalità Turbo integrata, che abbassa istantaneamente la latenza per le applicazioni sensibili e consente il QoS port-based per dare priorità ai dispositivi critici e offrire uno streaming video 4K/8K impeccabile – questa feature lo rende ideale per grandi aziende e configurazioni di rete domestiche. Rivestito in lega di alluminio grigio opaco e con un innovativo design senza ventola, offre una maggiore resistenza, affidabilità e un funzionamento silenzioso.

Costruite per consentire la massima flessibilità, le porte multi-Gigabit sono compatibili con i cavi e le attrezzature esistenti. Questo permette al DMS-106XT di essere utilizzato in luoghi dove è richiesta una larghezza di banda extra, senza elevati e dispendiosi costi di ricablaggio o di sostituzione delle attrezzature.

Non solo il DMS-106XT è uno switch a prestazioni elevate con funzionalità di fascia alta, ma grazie al suo design elegante ha anche vinto il Red Dot Award e il Good Design Award.

Altri dispositivi abilitati al multi-gigabit nel portfolio D-Link che consentono un'espansione economica della portata di rete, includono l'adattatore USB-C 2.5G Ethernet (DUB-E250), progettato per eliminare i colli di bottiglia consentendo una larghezza di banda pari a 2,5 volte una connessione Gigabit Ethernet. Inoltre, la serie di switch DGS-1520, una nuova generazione di switch smart managed stackable layer 3, supporta anche 2,5G Ethernet per massimizzare la larghezza di banda in tutta la rete.





