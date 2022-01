Catania, Agata Scuto scomparsa nel 2012 : un arresto

Un 60enne è stato arrestato dai carabinieri di Acireale a seguito di indagini sul caso di, la 22enne sparita nel giugno.Omicidio aggravato e occultamento di cadavere, le accuse. E', ex convivente della madre di. Secondo gli investigatori aveva instaurato un rapporto particolare con la ragazza, "fornito false notizie sui suoi spostamenti" e "cercato di inquinare le prove". Intercettato in auto, avrebbe espresso il timore che il corpo della ragazza, strangolata e bruciata, potesse essere ritrovato.

Le indagini sulla scomparsa di Agata Scuto erano state avviate dai carabinieri nel 2020 dopo una segnalazione alla trasmissione 'Chi l'ha visto?' di Rai3 sulla presenza del corpo della 22enne, affetta da epilessia e da una menomazione al braccio e alla gamba, nascosto nella cantina della casa della madre. Ma le ricerche hanno avuto esito negativo. Le attenzioni dei militari dell'Arma si sono concentrate così su Rosario Palermo, spiega la Procura di Catania, "in ragione del rapporto particolare che egli aveva instaurato nell'ultimo periodo con la ragazza, la quale non usciva mai di casa da sola, ne' intratteneva rapporti con altre persone", per "le falsità delle notizie fornite agli inquirenti" sui "suoi spostamenti il giorno della scomparsa di Agata".

