Texas : ostaggi liberi dopo blitz polizia

Un uomo armato ha preso quattro persone in ostaggio all'interno di una sinagoga a Colleyville, in Texas. La forze di polizia sono intervenute sul luogo e invitano gli abitanti a non avvicinarsi alla zona. Anche la Casa Bianca sta monitorando la situazione. Il sequestratore ha detto: "se qualcuno cercherà di entrare nell'edificio moriranno tutti". L'uomo afferma di essere il fratello della pakistana Asfia Siddiqui che è carcere con l'accusa di essere una terrorista per avere tentato di uccidere alcuni soldati americani.

Le persone tenute inper ore nella singaga di Collyville, in, sono state liberate dalle forze dell'ordine con un. Il sequestratore è stato ucciso. Chiedeva la liberazione di Aaifa Siddiqui, conosciuta come "Lady Al Qaeda" e condannata a 86 anni di carcere per terrorismo. "Tutti glisonoe stanno bene", ha twittato il governatore del, Abbot. E il presidente Biden ha ringraziato le forze dell'ordine. Gli Usa, ha detto, si opporranno "all'antisemitismo e all'estremismo".

Uno degli ostaggi della sinagoga a Colleyville, in Texas, è stato liberato. L'uomo non è ferito. Lo riporta Cnn. Intanto la famiglia di Aaifa Siddiqui, la donna che il sequestratore con il suo gesto vorrebbe liberare dal carcere ha smentito che l'uomo sia il fratello di Aaifa. "Vogliamo che il sequestratore della sinagoga a Colleyville, sappia che Aaifa Siddiqui e la sua famiglia condannano il suo gesto. Il sequestratore non ha nulla a che fare con Aaifa, con la sua famiglia e la campagna globale per chiedere giustizia".

Muhammad Siddiqui,il sequestratore di Colleyville, in Texas, ha pronunciato frasi antisemite e ha detto di aver scelto la sinagoga della congregazione Beth Israel perché la più vicina all' aeroporto internazionale di Dallas. Lo riporta la Cnn citando alcune persone che hanno assistito ai momenti iniziali del sequestro trasmessi in diretta Facebook. Uno dei testimoni ha riferito che il sequestratore avrebbe una bomba e che chiede la scarcerazione della sorella Asfia Sid-diqui accusata di aver ucciso alcuni soldati americani

